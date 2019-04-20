В Госдуме прокомментировали призыв США заблокировать самолетам путь в Венесуэлу

СЕГОДНЯ 04:46 2019-04-20T04:49:37+03:00

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В Госдуме отреагировали на призыв США заблокировать российским самолетам путь в Венесуэлу. С подобным призывом ранее выступила официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус. В своем Twitter Ортагус предложила другим странам последовать примеру Мальты, которая не пустила два российских самолета в Венесуэлу, не назвав причины.

"Мы расцениваем это заявление как некорректное. Россия и другие страны имеют право использовать международное воздушное пространство в соответствии с правилами совершения полетов", - сказал депутат Госдумы Антон Морозов, комментируя произошедшее.

Он отметил, что такая деятельность Вашингтона может привести к воздушной блокаде Венесуэлы, которую депутат считает недопустимой, пишет RT.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала недружественным действием отказ Мальты пропустить российские самолеты в Венесуэлу. По ее словам, этот инцидент повлияет на отношения России с Мальтой.

ИСТОЧНИК KP.RU