В Госдуме прокомментировали призыв США заблокировать самолетам путь в Венесуэлу
В Госдуме отреагировали на призыв США заблокировать российским самолетам путь в Венесуэлу. С подобным призывом ранее выступила официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус. В своем Twitter Ортагус предложила другим странам последовать примеру Мальты, которая не пустила два российских самолета в Венесуэлу, не назвав причины.
"Мы расцениваем это заявление как некорректное. Россия и другие страны имеют право использовать международное воздушное пространство в соответствии с правилами совершения полетов", - сказал депутат Госдумы Антон Морозов, комментируя произошедшее.
Он отметил, что такая деятельность Вашингтона может привести к воздушной блокаде Венесуэлы, которую депутат считает недопустимой, пишет RT.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала недружественным действием отказ Мальты пропустить российские самолеты в Венесуэлу. По ее словам, этот инцидент повлияет на отношения России с Мальтой.
ИСТОЧНИК KP.RU