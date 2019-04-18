Итоги расследования Мюллера: Трампа звали на Петербургский экономический форум-2016, но он не приехал

Генпрокурор США обнародовал полную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о расследовании связей Трампа с Кремлём. Это дело, изрядно подогретое истерией в СМИ, отравляло атмосферу в Белом доме с первых дней инаугурации его 45-го постояльца. За 22 месяца «старина Мюллер» провёл 500 допросов и разослал 3500 судебных повесток, потратив на всё про всё 35 млн бюджетных долларов.

И вот — документ почти на 300 страниц с выводами следствия. Последние, правда, сформулированы предельно расплывчато:

«Соответственно, хотя из данного доклада не следует, что президент [Трамп] совершил преступление, он также и не реабилитирует его», — такова последняя фраза основной части документа.

Общий итог: никаких доказательств «сговора Кремля с Трампом» нет; отдельные члены его команды действительно общались с высокопоставленными россиянами — но сугубо по личной инициативе.

Зато, по мнению Мюллера, Россия в выборы-2016 (на которых и победил Трамп) всё-таки вмешивалась. Доказательства, правда, шаткие: якобы частная контора из Петербурга под названием «Агентство интернет-исследований» использовало интернет-троллей и фейковые аккаунты на фейсбуке, тем самым успешно подорвав хрупкую американскую демократию…

Самая интересная часть доклада — показания самого магната.

ВОПРОС: Ваш сын Трамп-младший рассказывал вам о своих контактах с русскими — например, о своей встрече с московским адвокатом Натальей Весельницкой 9 июня 2016 года в Трамп-Тауэр в Нью-Йорке?

ОТВЕТ ТРАМПА: Не помню.

И так двадцать раз подряд.

Правда, в показаниях есть и забавные моменты — например, главный герой вспомнил, что весной 2016 года тогдашний заместитель председателя правительства РФ Сергей Приходько приглашал его на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)-2016:

— 17 марта 2016 года моя помощница в Trump Organization — Рона Графф получила электронное письмо от Сергея Приходько, который по линии Росконгресса приглашал меня принять участие в ПМЭФ на июнь того же года. Документы показывают, что госпожа Графф подготовила за моей подписью краткий ответ с отказом, — свидетельствует Трамп в письменных показаниях от 20 ноября 2018 года.

Кстати, помимо России, в расследовании неожиданно всплывают и другие страны.

Так, бывший советник Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн (со скандалом снятый через месяц после его инаугурации за пару телефонных звонков российскому послу) обвиняется в работе в качестве «иностранного агента» на… правительство Турции.

Ряд американских политтехнологов во главе с бывшим юрисконсультом Барака Обамы (!) Грегори Крейгом подозреваются в нарушении того же американского «закона об иноагентах», работая на… правительство Украины. (Видимо, речь идёт о незаконном лоббизме интересов Незалежной среди американских политических элит).

В общем, факты, конечно, убойные, но на «госизмену верхушки Белого дома» как-то не тянут. Возможно, именно поэтому 22-месячное расследование Мюллера и прекратилось: реальных доказательств «сговора Трампа с Кремлём» (например, якобы для взлома почты Хиллари Клинтон в разгар избирательной кампании) как не было, так и нет.

КСТАТИ

Трамп заявил о "харассменте" перед публикацией доклада Мюллера

Перед публикацией доклада специального прокурора США Роберта Мюллера о приписываемом России вмешательстве в выборы 2016 года президент страны Дональд Трамп сообщил о крупной политической фальсификации. (подробности)