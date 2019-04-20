Россия может построить две модернизированные атомные подводные лодки "Борей-К"

СЕГОДНЯ 08:27 2019-04-20T08:27:13+03:00

Отмечается, что в случае принятия соответствующего решения подлодки будут сданы заказчику после 2027 года

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Министерство обороны России рассматривает возможность постройки двух модернизированных атомных подводных лодок (АПЛ) "Борей-К", оснащенных крылатыми ракетами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в отечественном оборонно-промышленном комплексе.

"Военное ведомство рассматривает возможность создания еще двух "Бореев", но не с баллистическими, а с крылатыми ракетами большой дальности. Если решение будет принято, то эти подлодки будут строиться по новому проекту "Борей-К", со сдачей заказчику после 2027 года", - заявил собеседник агентства.

В настоящий момент на вооружении ВМФ России состоят три подводные лодки проекта 955 "Борей" - "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах". Модернизированная АПЛ проекта 955А "Князь Владимир" сейчас проходит ходовые испытания; еще 4 подлодки этого класса находятся на разных стадиях строительства.

ИСТОЧНИК KP.RU