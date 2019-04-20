СЕГОДНЯ 09:09 2019-04-20T09:09:20+03:00

В Казахстане в результате ДТП с участием автобуса погибли 11 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В Жамбылской области Казахстана на трассе после столкновения с автомобилем перевернулся пассажирский автобус. В результате ДТП 11 человек погибли и 29 пострадали.

"20 апреля около 5 часов утра в Кордайском районе Жамбылской области, на 181 км автодороги Алматы-Ташкент произошло столкновение машины марки "Тойота камри" с припаркованным вдоль дороги грузовым автомобилем. Следовавший по трассе пассажирский автобус, избегая столкновения с вышеуказанными автотранспортными средствами, совершил опрокидывание", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД Казахстана.

Отмечается, что изначально в больницы было доставлено 32 человека, трое из которых скончались от полученных травм. В настоящий момент на месте происшествия находятся полицейские и сотрудники экстренных служб.

Сайт kp.ru ранее сообщал о столкновении двух автобусов в столице Казахстана Нур-Султане. Тогда жертвами аварии стали 2 человека, еще 35 получили травмы различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU