В Мексике в результате стрельбы на семейном торжестве погибли 13 человек
В мексиканском городе Минатитлан (штат Веракрус) группа вооруженных людей устроила стрельбу на семейном празднике. Жертвами нападения стали 13 человек, в том числе один ребенок; ранения получили четыре человека.
Как сообщает издание La Razon, нападавшие перед стрельбой попросили встречи с хозяином одного из расположенных неподалеку баров, после чего открыли огонь. В результате стрельбы погибли семь мужчин, пять женщин и один ребенок, еще четверо получили ранения.
Губернатор штата Куитлауак Гарсия в связи со случившимся созвал специальную комиссию. "Несмотря на бесконечные расследования прокуратуры, эти преступления не останутся безнаказанными. Мы продолжим задерживать преступников", - написал политик в своем Twitter.
Это уже не первый подобный случай в этом году. Сайт kp.ru сообщал о нападении на бар в мексиканском курортном городе Канкун; тогда в результате стрельбы погибли не менее пяти человек.
ИСТОЧНИК KP.RU