В Мексике в результате стрельбы на семейном торжестве погибли 13 человек

СЕГОДНЯ 10:05 2019-04-20T10:05:56+03:00

Жертвами нападения стали 13 человек, в том числе один ребенок Фото: REUTERS

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В мексиканском городе Минатитлан (штат Веракрус) группа вооруженных людей устроила стрельбу на семейном празднике. Жертвами нападения стали 13 человек, в том числе один ребенок; ранения получили четыре человека.

Как сообщает издание La Razon, нападавшие перед стрельбой попросили встречи с хозяином одного из расположенных неподалеку баров, после чего открыли огонь. В результате стрельбы погибли семь мужчин, пять женщин и один ребенок, еще четверо получили ранения.

Губернатор штата Куитлауак Гарсия в связи со случившимся созвал специальную комиссию. "Несмотря на бесконечные расследования прокуратуры, эти преступления не останутся безнаказанными. Мы продолжим задерживать преступников", - написал политик в своем Twitter.

Это уже не первый подобный случай в этом году. Сайт kp.ru сообщал о нападении на бар в мексиканском курортном городе Канкун; тогда в результате стрельбы погибли не менее пяти человек.

ИСТОЧНИК KP.RU