2019-04-20T12:12:45+03:00
Общество

На следующей неделе в Москве ожидается до 25 градусов тепла

В среднем воздух в столичном регионе прогреется до плюс 18-23 градусов
Александр ДЖУМАЕВ
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На следующей неделе в столичном регионе ожидается до 25 градусов теплаНа следующей неделе в столичном регионе ожидается до 25 градусов теплаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На следующей неделе в столичном регионе ожидается до 25 градусов тепла. Об этом сообщает сайт "Метеовести" со ссылкой на специалистов метеорологического центра "Фобос".

В материале отмечается, что текущие выходные станут "переломным моментом" в развитии атмосферных процессов в центральной части России. "В субботу слабое влияние на погоду будет оказывать небольшой циклон, поэтому днём облаков станет больше, и кое-где могут брызнуть незначительные дожди. Ночью +1…+3°, днем +11…+13°. В воскресенье погода улучшится – показания барометров станут расти, облака поредеют, осадки маловероятны: под утро 0…+5°, днем до +12…+17°.", - говорится в заметке.

Синоптики отмечают, что на следующей неделе жителей столичного региона ждет теплая, солнечная погода. Днем средняя температура воздуха прогреется до плюс 18-23 градусов, местами до плюс 25; ночью же будет не прохладнее плюс 3-8 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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