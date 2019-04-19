Неолимпийские игры в «Олимпийском»: как проходили дебаты кандидатов в президенты Украины

На дебаты, которые должны пройти на самом большом стадионе Украины, действующего президента кандидат Зеленский вызвал почти сразу после завершения первого тура - вместе с приглашением пройти проверку на наличие в крови следов алкоголя и наркотиков.

В семь часов вечера они начали — с маленькой задержкой. Мало кто предполагал, что Порошенко и Зеленский пожмут друг другу руки — но это случилось. Ну, а потом понеслось. Сначала были выступления-обращения кандидатов к народу.

Зеленский:

- Друзья всем привет. Я чувствую себя взволнованным. Большое спасибо за поддержку Украины. Очень необычная ситуация. Люди кричат очень громко — не кричите, на нас смотрит весь мир. Мы демократическая страна Мог ли я когда нибудь представить что я, простой парень из Кривого Рога, буду бороться за кресло президента против человека, которого вы выбрали президентом Украины в 2014-м. Я сам был - за господина Порошенко. Мы ошиблись. Скажу вам откровенно: могли ли мы тогда представить, что его жизнь по новому станет нашим «выживать». Его «закончить войну» станет нашим Иловайским и Дебальцево. Что его слова про «обогащение всех» станет обогащением только его людей. Могли ли мы с вами представить, что революцию достоинства используют негодяи?. Объясню, почему мы ошиблись. Но сначала поаплодируем нашим воинам.

Владимир Зеленский во время дебатов.Фото: REUTERS

Мы голосовали за одного Порошенко, а выбрали другого. Есть два Порошенко. Первый прекрасный оратор, специалист, экономист, вы сами об этом знаете. Он появляется тогда, когда камеры появляются, камеры выключаются — появляется второй Порошенко. Первый на Михайловской площади говорит: я всем покажу. А второй при помощи Медведчука передает приветы в Москву. Первый говорит что не будет менять платежи за коммуналку, а второй повышает стоимость коммуналки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704280" frameborder="0"></iframe> Выступление Зеленского на дебатах 19 апреля.

Порошенко:

- Для украинского народа чрезвычайно важно знать будущее, а не обливать друг друга грязью. Не распространять российские фейки. Идет гибридная война. Сегодня мы наконец то добились — поздравляю вас дорогие украинцы. Международного опыта. Как кандидат в президенты собирается разрушать международную коалицию — и как он собирается функции главнокомандующего выполнять?. Курс молодого бойца у него уже начался —а в 2014-м Владимир прятался от повестки. Если мы не имеем ответа на эти вопросы — это слабость. Я настаиваю — он уклонялся.

Пока мы видим тотальную некомпетентность. На каждый вопрос, заданный мне, я давал ответ на пресс-конференции на ТВ. Наши армия, генералы виноваты в том, что гибнут украинские люди, украинские воины? У нас что, нет агрессии? По замыслу господина Владимира просто немного передвинули границу — если бы вы видели, что происходило в Дебальцевао в Иловайском, и знали, какой кровью заплатили за то, чтобы сохранили страну — вы бы не задавали вопросы о войне.

Касательно борьбы с бедностью — если бы вы знали, в каком состоянии я принял государство — без- золото-валютный резервов, без армии — вы бы задали вопросы по другому. А вы обижали нашу державу, пытались выставить Украину проституткой своими штуками, пытались получать деньги из русского бюджета для своих фильмов — когда страна нуждалась в этих деньгах. Мы украинцы сберегли свою страну и создали международную солидарность, сделали прорыв в Евросоюз, заместили потерянные рынки России — зоной свободной торговли с ЕС. Настаиваю — мировые лидеры, международные, финансовые организации за пять лет что страна была под моим руководством — было сделано больше, чем за четверть века до того. Где вы были в это время - извинялись перед Кадыровым и брали деньги в России?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704283" frameborder="0"></iframe> Выступление Порошенко на дебатах 19 апреля.

Потом пошли вопросы.

Вопрос Порошенко:

Господин Владимир , хотел бы спросить — о ценностях демократии. А как же верховенство права? А как же ваши связи с Коломойским?. Если он преступил закон — он будет сидеть? А где вы сами будете через пять лет — бросите Украину?

Ответ Зеленского:

Это не допрос, я ничего не сделал, чтобы оказаться в суде — а вы возможно там окажетесь. Украина выбрала европейский путь, мы запросили огромную цену. Вы не пророк, а я не Моисей. Украина идет в Европу, а вы как гарант должны защищать наш выбор — если я буду гарантом, я будут защищать европейский выбор наших украинцев. Я еще не ответил. Касательно того, где я буду через 5 лет. Держу кулаки, чтобы политиков из вашего окружения здесь больше не было. Что касается Коломойского. Все люди, которые нарушают закон — будут сидеть. Если среди них будет Коломойский — все сядут за решетку. Не через две недели, это серьезное дело — когда нарушат закон. Вы сказали, что я — партнер Коломойского — ну и как мне с этим жить? Хочу сказать всем украинцам -на Украине все телеканалы принадлежат олигархам Коломойскому, Фирташу. Дорогой господин президент, хочу вам напомнить, что у вас тоже есть канал. Вы меня просили работать на 5 канале, я не пошел. Я свободный человек. Президент не должен быть олигархом, вот и все. Президент должен быть человеком из народа.

Вопрос Зеленского:

Если вам придется оказаться перед судом — вы будете говорить о том, что вас политически преследуют?

Ответ Порошенко:

Я горжусь тем, что Пятый канал - канал честных новостей с 2014-го, единственный, где журналисты имели свободу. Господи Зеленский может не знает этого. Революция была сделана благодаря Пятому каналу, его журналистам. А канал 1+1 сделал господину Зеленскому очень комфортную выборочную компанию, где он не извинялся перед страной. И владельцам и журналистам придется извиняться за свою политику. Придется ли вам извиняться — и вам, и каналу, который полностью отошел от журналистских стандартов и распространяет российские фейки. Я назвал 160 миллиардов, которые были выведены вкладчиками Приватбанка. Сможем ли мы защитить нашу финансовую систему от Коломойского? Вам ничто не мешает оставаться с ним вместе в бизнесе. Владимир - хороший артист. Возможно, хороший человек. Но сегодня это обертка, обложка, яркая, которая покрывает тех, кто, начиная с 2013 года убежали из страны, а сегодня они хотят вернуться в Украину. И сделать реванш. Когда он говорит, что может уйти из политики — но миллионы украинцев будут бороться за будущее Украины, будут оборонять украинскую землю и не дадут вашим чертям в этой обертке прийти к нам — не получится, я будут оборонять, у вас ничего не получиться.

Петр Порошенко приветствует своих сторонников на стадионе.Фото: REUTERS

Вопрос Порошенко:

Первое, что стоит перед нашим государством — это необходимость в мире. Мы должны закончить войну. И обеспечить —но не в Киеве лежат ключи от завершения войны. Не на коленях ползти к Путину. Надо строить фундамент государственности, защищать нашу государственность. Мой вопрос: Каким образом вы, когда называли Украину проституткой, “хохлами», издевались над государством и когда обидели Кадырова — тут же извинились — так когда извинитесь перед Украиной за проститутку?

Ответ Зеленского.

- Касательно Кадырова. Я в жизни с ним не общался. Точка. Что касается войны. Слова мои вырваны из контекста — еще когда на майдане стояли наши украинцы — я обратился ко всем президентам, к Януковичу — отойдите, успокойте народ. Обратился к Путину — я сказал, что готов стать на колени, но не ставьте на колени Украины. Это правда. Касательно колен, чтобы было всем понятно. Я сейчас готов встать на колени перед каждой матерью, которая не дождалась своего мальчика с фронта, перед каждым ребенком, который отца не дождался, перед каждой женщиной, которая не дождалась своего мужа. И сейчас я готов встать перед вами на колени. Петр Алексеевич, видите, не так сложно быть человеком. Вы говорите, что я обертка от конфеты. Я знаю, вы разбираетесь в обертках. Вы профессионал, в этом разбираетесь.

У меня есть контракт с каналом 1+1. Вы говорите, что у меня еще есть бизнес. Скажите мне, какой еще бизнес? Что касается вашего бизнеса — вы приватизировали фабрику Карла Маркса и сделали из него Рошен. И при том с 1998 года вы были депутата. Чиновником. Не помню ваших чинов — но с тех пор вы стали олигархом.

Я потрачу 30 секунд на слова благодарности — спасибо нашим защитникам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704292" frameborder="0"></iframe> Зеленский и Порошенко встали на колени во время дебатов.

Формат короткий вопрос — короткий ответ

Вопрос от Зеленского:

- Вам не стыдно?

Ответ Порошенко:

- Нет, потому что я горжусь Украиной.

Дебаты состоялись на стадионе "Олимпийский" в Киеве.Фото: REUTERS

Вопрос Порошенко:

Владимир Александрович, у меня простой и короткий вопрос:

- Вы готовы что-то сделать для того, чтобы сегодняшние ваши партнеры — Коломойский и сборная Азарова, сборная регионалов, были отсечены после президентских выборов от доступа к государственным ресурсам?

- Ответ Зеленского:

- Да!

Потом - заключительное обращение к народу по 5 минут

Зеленский.

- Спасибо вам всем. Я бы хотел провести эти пять минут среди вас. Хочу сказать следующее. У Петра Алексеевича много заслуг — безвиз, томос, Армия. Все, что вы видели на билбордах. Но мне кажется, что все эти достижения он приписывает себе — не понимаю, почему это ваша победа? Мне кажется, что украинский язык был и до вас. А что касается безвиза — это победа. Но это победа украинских дипломатов и украинской диаспоры , которая боролась за это до вас. Что касается томоса — это победа Филарета. Который боролся за украинскую церковь еще до того, как вы стали президентом. Когда вы служили Московскому патриархату.

И армия — это подвиг украинских воинов, волонтеров, украинского народа — спасибо всем. Спасибо вам всем. Верю, что нам удастся сломать и уничтожить эту систему. С другими людьми, с менталитетом 21 века. И дело не в том, что в вашем окружении были взяточники. Эти люди забрали самое главное — пять лет, время забрали у нас. Мы их сделаем все вместе!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/704284" frameborder="0"></iframe> Зеленский - Порошенко: "Как вы спите по ночам?".

Порошенко:

- Должен признать, вы талантливый актер сделали хорошую продюсерскую/ компанию разноцветный, но интересный продукт. Сегодня мы наконец то дали возможность людям услышать нашу дискуссию. Это невероятно важно, что дискуссия началась. Предлагаю, чтобы она продолжилась. И давай задам вопрос Украине. Те, кто на этом стадионе - это десятки и десятки тысяч людей — имеют люди они право знать будущее? Кроме голословных обвинений не услышали ничего насчет стратегии развития страны, насчет решительных шагов по защите государства. Вы пока еще живете прошлым. Готовы распространять неправду. Продолжаете линию, которую пытались использовать на канале вашего партнера Коломойского — который дал вам охрану, технику, юридическую поддержку — все. Вы не ваш киногерой Голобородько, приехали не на велосипеде, не на троллейбусе, вы проводник олигарха. Вы сегодня закрыли свою декларацию чего вы прячете от украинского народа - источники ваших доходов?

Друзья, 21 числа нам нужно смотреть в будущее и крепко думать, как сократить государство, не отдать государство Путину и Коломойскому на разграбление. Сегодня огромный запрос на обновление. Но нельзя играться со страной во время выборов - цена может быть слишком высокой и нельзя войну с агрессором вести актеру талантливому, без опыта - цена для украинцев может быть очень большой.

Благодарю, что вы с нами. За поддержку. Уважаемый украинский народ. Я приму любое волеизъявление украинского народа. 22 мы должны объединиться, чтобы вместе оборонять государства. Вместе к победе Украины — к нашей с вами победе.