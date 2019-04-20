2019-04-20T19:47:18+03:00
В мире

США узнали о финансировании Huawei китайскими службами госбезопасности

Центральное разведывательное управление передало Лондону соответствующие данные
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
США узнали о финансировании Huawei китайскими службами госбезопасностиСША узнали о финансировании Huawei китайскими службами госбезопасностиФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) Соединенных Штатов передало Великобритании данные о том, что китайская корпорация Huawei получала финансирование от спецслужб и вооруженных сил Китайской Народной Республики (КНР).

В Лондоне опасаются, что Huawei, являясь одним из крупнейших поставщиков в страну оборудования для работы интернет-компаний и операторов мобильной телефонной связи, может встроить программные закладки, позволяющие Китаю заниматься шпионажем. В связи с полученной информацией правительство Великобритании на следующей неделе намерено обсудить планы дальнейшего сотрудничества с Huawei, пишет The Times.

По данным газеты, в китайской компании отказалась комментировать данные обвинения со стороны ЦРУ. По их мнению, они являются необоснованными. В корпорации отметили, что китайские власти и спецслужбы никогда не просило собирать информацию.

Ранее сайт kp.ru писал, что Великобритания и Соединенные Штаты предъявили обвинения двум гражданам Китая, которые совершали хакерские атаки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мать Кокорина опубликовала видео событий, предшествующих драке
Матч Локомотив - ЦСКА 20 апреля: первый тайм поединка завершился вничью 1:1
Адвокат подал иск о снятии Зеленского с выборов президента Украины
В Болгарии планируют выступить против антироссийских санкций в Европарламенте
Хранившаяся в соборе Парижской Богоматери русская икона не пострадала во время пожара
С сайта Порошенко удалили слово «повстанцы» в отношении ополченцев Донбасса
На северо-западе Москвы мужчина ранил двух подростков
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Казахстане
Протестующие «желтые жилеты» в Париже начали поджигать машины
Жена Зеленского попала в базу сайта «Миротворец»
Депутат Госдумы назвал версию попадания 9,5 тонн кокаина на сухогруз с россиянами
В ГИБДД рассказали об изменениях в теоретическом экзамене на водительские права
Роман Зобнин считает себя подходящим для АПЛ и Бундеслиги
200-килограммовый авиапассажир, ругавший стюардесс, умер от неизвестной болезни
В Париже полиция применила слезоточивый газ против протестующих "желтых жилетов"
Лукашенко: Россия - оплот суверенитета Белоруссии
Стало известно об израильской ракете, "перехитрившей" С-300
В Сети появилось видео раздачи денег сторонникам Порошенко у "Олимпийского"
В Кабуле у здания одного из министерств прогремел взрыв
Аваков сравнил ситуацию на Украине в преддверии выборов с "Игрой престолов"
В штабе Зеленского прокомментировали слова о повстанцах в ДНР и ЛНР