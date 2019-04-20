США узнали о финансировании Huawei китайскими службами госбезопасности

СЕГОДНЯ 19:47 2019-04-20T19:47:18+03:00

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Центральное разведывательное управление (ЦРУ) Соединенных Штатов передало Великобритании данные о том, что китайская корпорация Huawei получала финансирование от спецслужб и вооруженных сил Китайской Народной Республики (КНР).

В Лондоне опасаются, что Huawei, являясь одним из крупнейших поставщиков в страну оборудования для работы интернет-компаний и операторов мобильной телефонной связи, может встроить программные закладки, позволяющие Китаю заниматься шпионажем. В связи с полученной информацией правительство Великобритании на следующей неделе намерено обсудить планы дальнейшего сотрудничества с Huawei, пишет The Times.

По данным газеты, в китайской компании отказалась комментировать данные обвинения со стороны ЦРУ. По их мнению, они являются необоснованными. В корпорации отметили, что китайские власти и спецслужбы никогда не просило собирать информацию.

Ранее сайт kp.ru писал, что Великобритания и Соединенные Штаты предъявили обвинения двум гражданам Китая, которые совершали хакерские атаки.

ИСТОЧНИК KP.RU