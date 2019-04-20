Россия может арендовать на 49 лет морской порт Тартус в Сирии
Вице-премьер России Юрий Борисов по итогам встречи с сирийским президентом Башаром Асадом сообщил, что Сирия может в ближайшее время передать РФ морской порт Тартус. Согласно российско-сирийскими договоренностям срок аренды предусматривается на 49 лет.
«Ключевой вопрос, который должен дать положительную динамику, - это вопросы по использованию порта Тартус, - приводит ТАСС его слова. - Поездка закрепила все эти договоренности».
По словам Борисова, подписания договора можно ожидать уже в ближайшие недели, после чего сирийский порт уже перейдет в эксплуатацию российского бизнеса. Как отметил вице-премьер, эта договоренность серьезно повлияет на товарооборот между странами.
Напомним, Москва и Дамаск в 2017 году подписали соглашение о размещении в Тартусе на 49 лет российского пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота.
Ране сайт kp.ru писал, что российские военные доставили в сирийский Тартус высокотехнологическое медицинское оборудование. Технику планируется передать в детские больницы.
ИСТОЧНИК KP.RU