2019-04-20T21:07:30+03:00
Политика

Россия может арендовать на 49 лет морской порт Тартус в Сирии

Договор между Москвой и Дамаском может быть подписан уже в ближайшие недели
Марина ВЕНЦОВА
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Вице-премьер РФ Юрий Борисов. Фото: Михаил Терещенко/ТАССВице-премьер РФ Юрий Борисов. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Вице-премьер России Юрий Борисов по итогам встречи с сирийским президентом Башаром Асадом сообщил, что Сирия может в ближайшее время передать РФ морской порт Тартус. Согласно российско-сирийскими договоренностям срок аренды предусматривается на 49 лет.

«Ключевой вопрос, который должен дать положительную динамику, - это вопросы по использованию порта Тартус, - приводит ТАСС его слова. - Поездка закрепила все эти договоренности».

По словам Борисова, подписания договора можно ожидать уже в ближайшие недели, после чего сирийский порт уже перейдет в эксплуатацию российского бизнеса. Как отметил вице-премьер, эта договоренность серьезно повлияет на товарооборот между странами.

Напомним, Москва и Дамаск в 2017 году подписали соглашение о размещении в Тартусе на 49 лет российского пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота.

Ране сайт kp.ru писал, что российские военные доставили в сирийский Тартус высокотехнологическое медицинское оборудование. Технику планируется передать в детские больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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