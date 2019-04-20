В сети набирает популярность видео с вице-спикером Рады, с разбега падающей на колени
В сети опубликовали видео, на котором видно, как вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко во время дебатов между кандидатами в президенты - лидером партии «Слуга народа» Владимиром Зеленским и действующим президентом Украины Петром Порошенко, с разбега падает на колени.
Кадр запечатлен в тот момент, когда Зеленский предложил главе Незалежной встать на колени перед народом.
Ирина Геращенко спешит упасть на колени.
«Приняла привычную для себя позу», - пишут пользователи сети.
«Показушность и лицемерие это лишь некоторые отличительные черты тех, кто дорвался до власти после Революции Гыдоты 2014 года», - отмечается в комментариях.
Напомним, в пятницу, 19 апреля, в Киеве на стадионе "Олимпийский" прошли дебаты между Зеленским и Порошенко. В ходе дискуссии лидер партии "Слуга народа" заявил, что готов встать на колени перед людьми, которые пострадали в результате войны в Донбассе. При этом, он попросил сделать тоже самое действующего президента.
В итоге Зеленский стал лицом к народу, а Порошенко, встав только на одно колено, повернулся спиной к толпе и преклонился перед флагом Украины.
ИСТОЧНИК KP.RU