2019-04-20T21:48:52+03:00
Выборы президента Украины 2019

В сети набирает популярность видео с вице-спикером Рады, с разбега падающей на колени

Ирина Геращенко продемонстрировала «свои способности» во время дебатов кандидатов в президенты
Марина ВЕНЦОВА
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Вице-спикер Верховной рады Украины Ирины Геращенко. Фото: кадр из видео выступленияВице-спикер Верховной рады Украины Ирины Геращенко. Фото: кадр из видео выступления
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В сети опубликовали видео, на котором видно, как вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко во время дебатов между кандидатами в президенты - лидером партии «Слуга народа» Владимиром Зеленским и действующим президентом Украины Петром Порошенко, с разбега падает на колени.

Кадр запечатлен в тот момент, когда Зеленский предложил главе Незалежной встать на колени перед народом.

Ирина Геращенко спешит упасть на колени.

«Приняла привычную для себя позу», - пишут пользователи сети.

«Показушность и лицемерие это лишь некоторые отличительные черты тех, кто дорвался до власти после Революции Гыдоты 2014 года», - отмечается в комментариях.

Напомним, в пятницу, 19 апреля, в Киеве на стадионе "Олимпийский" прошли дебаты между Зеленским и Порошенко. В ходе дискуссии лидер партии "Слуга народа" заявил, что готов встать на колени перед людьми, которые пострадали в результате войны в Донбассе. При этом, он попросил сделать тоже самое действующего президента.

В итоге Зеленский стал лицом к народу, а Порошенко, встав только на одно колено, повернулся спиной к толпе и преклонился перед флагом Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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