СЕГОДНЯ 19:52 2019-04-19T20:29:44+03:00

Порошенко и Зеленский встали на колени во время дебатов Фото: Скриншот с видео

Ранее кандидаты в президенты Украины выступили со своей вступительной речью [видео]

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На данный момент в Киеве на стадионе "Олимпийский" проходят дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.

Зеленский заявил, что готов встать на колени перед каждой матерью, которая не дождалась сына, женой, которая не дождалась мужа, детьми, которые не дождались отца с Донбасса.

При этом, он попросил сделать тоже самое Порошенко.

- Видите, не так сложно быть человеком, - с улыбкой заметил шоумен.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704292" frameborder="0"></iframe> Зеленский и Порошенко встали на колени во время дебатов.

Напомним, в 19:00 по МСК на стадионе "Олимпийский" в Киеве начались дебаты между двумя кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и действующим украинским лидером Петром Порошенко. Ранее стало известно о том, что дебаты будут вести украинская ведущая Елена Фроляк и медиа-эксперт Андрей Куликов.

Также напоминаем, что сайт kp.ru ведет прямую онлайн - трансляцию дебатов в Киеве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/703116" frameborder="0"></iframe> Дебаты на НСК «Олимпийский» в Киеве.

ИСТОЧНИК KP.RU