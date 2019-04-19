Порошенко и Зеленский встали на колени во время дебатов
На данный момент в Киеве на стадионе "Олимпийский" проходят дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.
Зеленский заявил, что готов встать на колени перед каждой матерью, которая не дождалась сына, женой, которая не дождалась мужа, детьми, которые не дождались отца с Донбасса.
При этом, он попросил сделать тоже самое Порошенко.
- Видите, не так сложно быть человеком, - с улыбкой заметил шоумен.
Зеленский и Порошенко встали на колени во время дебатов.
Напомним, в 19:00 по МСК на стадионе "Олимпийский" в Киеве начались дебаты между двумя кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и действующим украинским лидером Петром Порошенко. Ранее стало известно о том, что дебаты будут вести украинская ведущая Елена Фроляк и медиа-эксперт Андрей Куликов.
Также напоминаем, что сайт kp.ru ведет прямую онлайн - трансляцию дебатов в Киеве.
Дебаты на НСК «Олимпийский» в Киеве.
ИСТОЧНИК KP.RU