СЕГОДНЯ 08:59 2019-04-21T08:59:40+03:00

В воскресенье, 21 апреля, в Коломбо и Негомбо произошла серия терактов. В Сети появилось видео с места взрыва в церкви Шри-Ланки [видео]

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В Сети появилось видео с места взрыва в церкви Шри-Ланки, который стал лишь одним из шести в серии воскресных терактов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704428" frameborder="0"></iframe> Взрывы прогремели в двух церквях Шри-Ланки во время празднования Пасхи.

Сайт kp.ru писал о том, что инцидент произошел утром 21 апреля, когда все православные верующие находились на праздничной пасхальной службе. Взрывы практически одновременно раздались сразу в трех отелях и одной церкви в Коломбо, а также в двух религиозных учреждениях Негомбо.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704426" frameborder="0"></iframe> Не менее 80 человек ранены при взрывах в церквях на Шри-Ланке.

Среди оказавшихся под ударом гостиниц оказались пятизвездочные Шангри-Ла и Кингсбери. Пострадали ли иностранцы во время терактов, пока неизвестно, однако в целом ранения получили несколько сотен человек. Также в полиции сообщают о 42 погибших, передает Agence France-Presse.

Взрывы прогремели на Шри-Ланке.В городе Коломбо прогремел взрыв в церкви

Ни одна организация пока не взяла на себя ответственность за случившееся. На местах продолжают дежурить военные и медики.

Последствия взрыва на Шри-Ланке.

ИСТОЧНИК KP.RU