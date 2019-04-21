2019-04-21T08:59:40+03:00
Происшествия

Появилось видео с места взрыва в церкви Шри-Ланки

В воскресенье, 21 апреля, в Коломбо и Негомбо произошла серия терактов. В Сети появилось видео с места взрыва в церкви Шри-Ланки [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
На Шри-Ланке прогремели шесть взрывовНа Шри-Ланке прогремели шесть взрывовФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Сети появилось видео с места взрыва в церкви Шри-Ланки, который стал лишь одним из шести в серии воскресных терактов.

Взрывы прогремели в двух церквях Шри-Ланки во время празднования Пасхи.

Сайт kp.ru писал о том, что инцидент произошел утром 21 апреля, когда все православные верующие находились на праздничной пасхальной службе. Взрывы практически одновременно раздались сразу в трех отелях и одной церкви в Коломбо, а также в двух религиозных учреждениях Негомбо.

Не менее 80 человек ранены при взрывах в церквях на Шри-Ланке.

Среди оказавшихся под ударом гостиниц оказались пятизвездочные Шангри-Ла и Кингсбери. Пострадали ли иностранцы во время терактов, пока неизвестно, однако в целом ранения получили несколько сотен человек. Также в полиции сообщают о 42 погибших, передает Agence France-Presse.

Взрывы прогремели на Шри-Ланке.В городе Коломбо прогремел взрыв в церкви

Ни одна организация пока не взяла на себя ответственность за случившееся. На местах продолжают дежурить военные и медики.

Последствия взрыва на Шри-Ланке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Боевики напали на конвой миссии ООН в Мали
На Шри-Ланке прогремели шесть взрывов: под ударом оказались церкви и отели
Экс-премьер Алжира предстанет перед судом по делу о растрате госсредств
Открытие избирательных участков на выборах президента Украины 2019: стартовал второй тур голосования
В Москве задержали мужчину, ранившего подростков из пневматики
Аэропорт Триполи закрыли из-за сообщения о возможном авиаударе
Абэ направил подношение храму - символу японского милитаризма
Погода в Москве на 21 апреля 2019 года: тепло и безветренно
В Сербии похоронили вдову Слободана Милошевича
SpaceX сообщила о неполадках во время испытания корабля Crew Dragon
Слепой японец пересек Тихий океан на яхте
Голосование на выборах президента Украины 2019 года началось на зарубежных участках
"Зенит" обыграл "Краснодар" в матче тура чемпионата России
Суд Киева отказался снять Зеленского с президентских выборов
Илон Маск ответил на русском на вопросы подписчиков в Twitter