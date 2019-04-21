Появилось видео с места взрыва в церкви Шри-Ланки
В Сети появилось видео с места взрыва в церкви Шри-Ланки, который стал лишь одним из шести в серии воскресных терактов.
Взрывы прогремели в двух церквях Шри-Ланки во время празднования Пасхи.
Сайт kp.ru писал о том, что инцидент произошел утром 21 апреля, когда все православные верующие находились на праздничной пасхальной службе. Взрывы практически одновременно раздались сразу в трех отелях и одной церкви в Коломбо, а также в двух религиозных учреждениях Негомбо.
Не менее 80 человек ранены при взрывах в церквях на Шри-Ланке.
Среди оказавшихся под ударом гостиниц оказались пятизвездочные Шангри-Ла и Кингсбери. Пострадали ли иностранцы во время терактов, пока неизвестно, однако в целом ранения получили несколько сотен человек. Также в полиции сообщают о 42 погибших, передает Agence France-Presse.
Взрывы прогремели на Шри-Ланке.В городе Коломбо прогремел взрыв в церкви
Ни одна организация пока не взяла на себя ответственность за случившееся. На местах продолжают дежурить военные и медики.
Последствия взрыва на Шри-Ланке.
ИСТОЧНИК KP.RU