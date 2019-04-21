Полиция Киева завела уголовное дело после сообщения о теракте на теледебатах

СЕГОДНЯ 09:34 2019-04-21T09:34:04+03:00

Петр Порошенко (слева) и Владимир Зеленский во время дебатов на стадионе "Олимпийский" Фото: REUTERS

Дело было возбуждено по статье "угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля" уголовного кодекса Украины

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Полиция Киева возбудила уголовное дело по факту ложного сообщения о террористическом акте в студии Общественного телевидения Украины в момент нахождения там действующего президента страны Петра Порошенко.

В пятницу, 19 апреля, в начале теледебатов между Петром Порошенко и его оппонентом Владимиром Зеленским модератор Мирослава Барчук сообщила, что в полицию поступило сообщение о возможном теракте в студии. Тем не менее, действующий президент отказался покинуть студию; Зеленский, в свою очередь, на теледебаты не приехал, поскольку в этот же день между кандидатами уже прошли дебаты на стадионе "Олимпийский".

"19 апреля на линию 102 позвонил мужчина, который заявил, что увидел в сети интернет информацию о том, что во время неофициальных дебатов кандидатов в президенты на стадионе "Олимпийский" будет совершен теракт", - цитирует пресс-секретаря украинской полиции Ярослава Тракало агентство "Украинская правда".

Отмечается, что уголовное дело было возбуждено по статье "угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля" уголовного кодекса Украины.

Второй тур президента Украины проходит в воскресенье, 21 апреля. В нем примут участие действующий глава государства Петр Порошенко, которого поддержали почти 16% избирателей, и шоумен Владимир Зеленский, за которого проголосовали более 30% граждан страны.

ИСТОЧНИК KP.RU