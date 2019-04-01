Второй тур выборов президента Украины 2019: когда состоится и кто из кандидатов примет участие

Второй тур выборов президента Украины 2019 все же состоится. Данную информацию официально подтвердили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии страны.

Решение было принято по итогам подсчета 60% всех бюллетеней. Специалисты пришли к выводу, что ни один из претендентов уже не сможет набрать достаточное количество голосов.

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Бороться за должность президента Украины будут действующий глава государства Петр Порошенко и представитель партии "Слуга народа", шоумен Владимир Зеленский. Именно они заполучили большинство избирательских голосов по итогам обработки более половины всех протоколов. Причем Зеленский лидирует в рейтинге с довольно большим отрывом.

"Перед ЦИК стоит очень амбициозная задача, потому что временной отрезок, который есть между подведением окончательных результатов и подписанием ЦИК протокола назначения голосования 21 апреля по второму туру - очень и очень короткий", - цитирует ТАСС председателя ЦИК Татьяну Слипачук.

Напомним, что первый тур выборов президента Украины прошел в минувшее воскресенье, 31 марта. Сайт kp.ru писал о том, что в голосовании не могли принять участие проживающие в России избиратели, а также большая часть жителей Донбасса. В связи с этим в Госдуме РФ рассмотрят возможность непризнания итогов выборов.

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