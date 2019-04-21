Стало известно о подготовке в Великобритании отставки Терезы Мэй

СЕГОДНЯ 10:35 2019-04-21T10:35:33+03:00

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Член правящей в Великобритании Консервативной партии, глава парламентского комитета 1922 Грэм Брэди намерен встретиться с премьер-министром страны Терезой Мэй и объявить ей, что она должна покинуть свой пост до конца июня. Об этом сообщает газета Sunday Times; отмечается, что в случае отказа Мэй уйти в отставку ее будет ждать голосование по вотуму недоверия.

Отмечается, что Мэй в декабре уже был вынесен вотум недоверия. Согласно правилам Консервативной партии, объявлять вотум недоверия более одного раза за год нельзя, однако в случае необходимости эту норму планируется изменить, сообщает газета.

По данным издания Daily Telegraph, очередное заседание комитета 1922, в ходе которого будет обсуждаться изменение партийных правил и объявление Мэй вотума недоверия, состоится во вторник, 23 апреля. По словам члена Консервативной партии Алана Маббутта, правила, касающиеся проблем с руководством, определяются не уставом политического объединения, а самими депутатами.

Причиной вынесения Мэй вотума недоверия является ее неудовлетворительная работа по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза. Изначально Соединенное Королевство должно было покинуть ЕС в конце марта, однако дата Brexit позже была дважды перенесена. Причиной этому стало то, что Мэй не может договориться с парламентом по условиям Brexit.

Парламент Британии отверг сделку Мэй по Brexit.

ИСТОЧНИК KP.RU