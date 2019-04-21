2019-04-21T10:35:33+03:00
В мире

Стало известно о подготовке в Великобритании отставки Терезы Мэй

Сообщается, что в случае отказа Мэй будет вынесен вотум недоверия
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Премьер-министр Великобритании Тереза МэйПремьер-министр Великобритании Тереза МэйФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Член правящей в Великобритании Консервативной партии, глава парламентского комитета 1922 Грэм Брэди намерен встретиться с премьер-министром страны Терезой Мэй и объявить ей, что она должна покинуть свой пост до конца июня. Об этом сообщает газета Sunday Times; отмечается, что в случае отказа Мэй уйти в отставку ее будет ждать голосование по вотуму недоверия.

Отмечается, что Мэй в декабре уже был вынесен вотум недоверия. Согласно правилам Консервативной партии, объявлять вотум недоверия более одного раза за год нельзя, однако в случае необходимости эту норму планируется изменить, сообщает газета.

По данным издания Daily Telegraph, очередное заседание комитета 1922, в ходе которого будет обсуждаться изменение партийных правил и объявление Мэй вотума недоверия, состоится во вторник, 23 апреля. По словам члена Консервативной партии Алана Маббутта, правила, касающиеся проблем с руководством, определяются не уставом политического объединения, а самими депутатами.

Причиной вынесения Мэй вотума недоверия является ее неудовлетворительная работа по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза. Изначально Соединенное Королевство должно было покинуть ЕС в конце марта, однако дата Brexit позже была дважды перенесена. Причиной этому стало то, что Мэй не может договориться с парламентом по условиям Brexit.

Парламент Британии отверг сделку Мэй по Brexit.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Межнудародный аэропорт Триполи вновь открыли для полетов
"Миротворец" убрал данные жены Зеленского с сайта
Невестка Порошенко заявила, что "хорошо понимает" жену Зеленского
Число жертв взрывов на Шри-Ланке возросло до 160 человек
Корабли российского ВМФ прибыли в Китай для участия в параде
Выборы президента Северной Македонии 2019: открытие избирательных участков
Полиция Киева завела уголовное дело после сообщения о теракте на теледебатах
Появилось видео с места взрыва в церкви Шри-Ланки
Боевики напали на конвой миссии ООН в Мали
На Шри-Ланке прогремели шесть взрывов: под ударом оказались церкви и отели
Экс-премьер Алжира предстанет перед судом по делу о растрате госсредств
Открытие избирательных участков на выборах президента Украины 2019: стартовал второй тур голосования
В Москве задержали мужчину, ранившего подростков из пневматики
Аэропорт Триполи закрыли из-за сообщения о возможном авиаударе
Абэ направил подношение храму - символу японского милитаризма
Погода в Москве на 21 апреля 2019 года: тепло и безветренно
В Сербии похоронили вдову Слободана Милошевича
SpaceX сообщила о неполадках во время испытания корабля Crew Dragon
Слепой японец пересек Тихий океан на яхте
Голосование на выборах президента Украины 2019 года началось на зарубежных участках
"Зенит" обыграл "Краснодар" в матче тура чемпионата России
Суд Киева отказался снять Зеленского с президентских выборов
Илон Маск ответил на русском на вопросы подписчиков в Twitter