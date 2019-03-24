2019-03-24T04:33:04+03:00
Политика

Британское правительство будет добиваться отставки Мэй

Временно исполнять обязанности премьер-министра будет Майкл Гоув
Юлия ДИВЕЕВА
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Члены кабинета министров Великобритании -хотят, чтобы премьер Тереза Мэй покинула свой постЧлены кабинета министров Великобритании -хотят, чтобы премьер Тереза Мэй покинула свой постФото: REUTERS
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Заговор против премьер-министра Великобритании Терезы Мэй созрел в правительстве Соединенного Королевства. Главу кабмина собираются сместить с поста на фоне провала по соглашению об условиях выхода страны из Евросоюза, а также вынужденном переносе Brexit на более поздний срок.

Как передает The Daily Mail, главный советник Мэй, парламентский секретарь Казначейства Джулиан Смит посоветовал ей изложить свои планы отставки, после чего министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкл Гоув выступит в качестве «консенсусного кандидата» на ее место.

Другое британское издание The Sunday Times пишет, что фаворитом на место главы правительства королевства сейчас является глава секретариата кабмина и фактический заместитель главы правительства Дэвид Лидингтон. Но временно исполнять обязанности премьера назначат, скорее всего, либо главу британского МИД Джереми Ханта, либо Майкла Гоува.

По данным издания, не менее 11 членов кабинета министров выступят против Мэй на заседании правительства в понедельник.

Напомним, 23 марта в Лондоне прошел массовый митинг, участники которого требовали провести второй референдум по вопросу о выходе Великобритании из состава Евросоюза.

Как писал сайт kp.ru, лидеры 27 стран ЕС приняли единогласное решение: Брюссель согласен отложить «развод» с Лондоном до 22 мая при условии, что уже на следующей неделе британский парламент одобрит соглашение о выходе страны из Европейского Союза. Если же этого не произойдет, отсрочка продлится только до 12 апреля.

Массовая демонстрация в Лондоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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