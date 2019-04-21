Лавров прокомментировал слова Зеленского о ситуации в Донбассе

СЕГОДНЯ 13:03 2019-04-21T13:03:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя заявления кандидата в президенты Украины от партии "Слуга народа" о статусе Донбасса, выразил надежду, что поймет безальтернативность минских соглашений и диалога с властями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

По словам Лаврова, главным критерием в этом случае является "договороспособность" и "уважение к международному праву". Глава МИД подчеркнул, что резолюция Совета безопасности ООН одобрила Минские соглашения. "Сердцевина этих договоренностей — прямой диалог между Киевом с одной стороны, Донецком и Луганском - с другой. Это будет главным "оселком"", - заявил министр в интервью телеканалу "Звезда".

Лавров также отметил, что в своих предвыборных заявлениях Зеленский и его штаб заявляют о намерении продолжить работу по урегулированию конфликта в Донбассе, " с привлечением США и Великобритании и без прямого диалога с провозглашенными республиками - ДНР и ЛНР". По словам министра, в этой связи он надеется на то, что "жизнь заставит понять безальтернативность выполнения Минских договоренностей и прямого диалога с людьми".

Второй тур выборов президента Украины проходит в воскресенье, 21 апреля. В нем принимают участие Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию событий.

ИСТОЧНИК KP.RU