2019-04-21T13:49:31+03:00
В мире

Посол Шри-Ланки в России надеется, что серия терактов не скажется на туристической отрасли страны

По словам Даяна Джаятиллеки, основной целью террористов была христианская община страны
Александр ДЖУМАЕВ
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Серия взрывов в Шри-Ланке произошла в воскресенье, 21 апреляСерия взрывов в Шри-Ланке произошла в воскресенье, 21 апреляФото: REUTERS
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Посол Шри-Ланки в России выразил надежду, что серия терактов, произошедшая в стране в воскресенье, не скажется на туристической отрасли страны. По его словам, главной целью террористов были не отдыхающие, а представители христианской общины страны.

"Эта атака произошла на Пасху, основной целью были храмы и верующие, те, кто праздновал. Христианская община была целью, преимущественно католики, так как они составляют ее большинство. Целью не были туристы, если бы это были туристы, то взрывы произошли бы на пляжах, где находится большинство отдыхающих. Поэтому я надеюсь, что на туризме в стране это никак не скажется", - сказал дипломат в интервью агентству РИА Новости.

По словам посла Шри-Ланки, его страна является "мультикультурным государством". "Мы уже сталкивались с этим раньше. Но мы думали, что это в прошлом, после как покончили с терроризмом ровно десять лет назад, в мае, но он возвращается, это терроризм, и мы снова с ним сталкиваемся", - добавил он.

Серия взрывов в Шри-Ланке произошла в воскресенье, 21 апреля. Жертвами случившегося стали по меньшей мере 185 человек, еще 500 получили ранения.

Три отеля и три храма взорваны в Шри-Ланке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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