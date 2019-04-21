Взрывы на Пасху в церквях Шри-Ланки: более 150 человек погибло, 400 ранены

Не успел мир отойти от пожара в Нотр-Дам-де-Пари, как неделю спустя под Пасху на другом конце земли оказались в огне храмы Шри-Ланки. Сразу в двух городах тропического островах на главный христианский праздник в церквях прогремела серия терактов. Цифры пострадавших каждую минуту растут, словно сводки с фронта. Сейчас известно о более чем 160 погибших и многих сотнях раненых. При этом до сих пор остаётся открытым главный вопрос: а кто может стоять за трагедией?

1. Что произошло?

21 апреля — католическая Пасха. Её отмечают по всему миру, включая и Шри-Ланку. На солнечном острове живут адепты самых разных религий: буддисты, индуисты, мусульмане, христиане (в основном католики). Доля последних среди всего населения — самая маленькая: из 21,6 млн островитян — лишь 7,5%. Но жертвой атаки стали именно они.

В разгар пасхальной службы прогремели взрывы в церкви Св. Себастьяна в Катувапитуйе — северной окраине крупнейшего в стране города Коломбо (одно из мест компактного проживания местных христиан). Здесь погибло 50 человек, а раненых так много, что, как передают очевидцы, «кровь залила скамьи» (в католических соборах прихожане слушают службу сидя — прим. ред.)

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704426" frameborder="0"></iframe> Не менее 80 человек ранены при взрывах в церквях на Шри-Ланке.

Параллельно другой взрыв произошёл в 200 километрах оттуда, на другом, восточном берегу Шри-Ланки — в Храме Сиона (город Баттикалоа). Убиты по меньшей мере 25 прихожан.

Но и это ещё не всё. Атаке, которая была явно скоординирована, подверглись и светские объекты. Взрывы прогремели в трёх гостиницах Коломбо — под названиями «Синнамон-Гранд», «Кингсбери» и «Шангри-Ла».

Последствия взрыва на Шри-Ланке.

В последнем бомба детонировала на втором этаже, в ресторане. Отели эти не самые дешёвые, здесь немало иностранных туристов. Погибли девять граждан других государств.

Позже прогремели седьмой и восьмой взрывы, оба в пригородах Коломбо.

Взрывы произошли в Шри-Ланке в тот момент, когда христиане праздновали Католическую ПасхуФото: REUTERS

В Шри-Ланке произошёл седьмой взрыв.

2. Какова официальная реакция?

К счастью, по словам МИД РФ, россияне не пострадали. Направление это не самое популярное — по официальным данным, каждый год на солнечный остров от нас выезжает лишь примерно 23 тысячи отпускников. Однако посольство России на Шри-Ланке «просит туристов и соотечественников избегать массового скопления людей и оставаться в местах проживания».

При этом местные власти никаких заявлений о возможных организаторах бойни пока не делали. Премьер-министр островного государства Ранил Викрамасингхе созвал закрытое заседание Совета по нацбезопасности и написал в своём твиттере:

— Сурово осуждаю атаку, призываю общество к единению в такое трагическое время.

3. Почему Шри-Ланка?

Остров Цейлон (так он назывался в годы британского владычества) обрёл независимость в 1948 году — и сразу столкнулся с этническими конфликтами между двумя крупнейшими народностями: сингалами и тамилами. Вторые исторически были в меньшинстве, компактно проживая на севере и в прибрежных районах острова, и пытались провозгласить собственное государство под названием «Тамил-Илам». С 1977 года между центральным правительством и группировкой «Тигры освобождения Тамил-Илама» началось открытое противостояние. Гражданская война с перерывами продолжалась до 2009 года и унесла жизни ста тысяч человек. Правительству в итоге удалось победить, уничтожив боевое крыло сепаратистов… по крайней мере, так казалось.

Однако напряжение между различными этническими и религиозными группировками острова сохраняется. И главный вопрос, кто стоит за серией актов ненависти, остаётся без ответа: пока ответственность на себя не взяла ни одна из радикальных группировок.