В Казахстане разбился легкомоторный самолет

СЕГОДНЯ 16:30 2019-04-21T16:30:25+03:00

В Казахстане на аэродроме в Караганде потерпел крушение легкомоторный самолет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В Казахстане на аэродроме в Караганде потерпел крушение легкомоторный самолет. По предварительным данным, в результате катастрофы погибли два человека.

"Сегодня в 16:25 (13:25 мск) при выполнении тренировочного полета и заходе на посадку произошла катастрофа воздушного судна легкой авиации тип FK14 Полярис на аэродроме Балапан (Караганда). Погибшие при авиапроисшествии: инструктор Артемов, пилот частного самолета Аукешев", - сообщает пресс-служба Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) Казахстана.

По факту случившегося управлением по расследованию авиационных происшествий Казахстана будет начато расследование. О причинах катастрофы пока не сообщается.

Ранее сайт kp.ru сообщал об автокатастрофе в Кордайском районе Жамбылской области. Тогда после столкновения с легковым автомобилем перевернулся пассажирский автобус; жертвами аварии стали 11 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU