2019-04-21T16:24:30+03:00
Политика

Неизвестный сообщил о «минировании» аэропорта и двух торговых центров в Харькове

В настоящее время местные стражи порядка проверяет эту информацию
Дарья ИВАШКИНА
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Неизвестный сообщил о «минировании» аэропорта и двух торговых центров в украинском ХарьковеНеизвестный сообщил о «минировании» аэропорта и двух торговых центров в украинском ХарьковеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В воскресенье, 21 апреля, стало известно о «минировании» международного аэропорта, отеля и нескольких торговых центров в украинском Харькове. Как выяснилось, о «закладке взрывчатки» сообщил мужчина: для этого он связался с полицией по электронной почте. В настоящее время стражи порядка проверяет эту информацию.

«Информация о закладке взрывчатки в международном аэропорту, бизнес-отеле на проспекте Независимости, в торговых центрах по улице Сумской и Героев Труда поступила в полицию 21 апреля около 13:00», - говорится в сообщении местных правоохранителей.

Между тем ранее уже было принято решение эвакуировать всех людей из «заминированных» зданий. А специалисты взрывотехнического управления тем временем приступили к осмотру помещений и прилегающих территорий.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в это воскресенье, 21 апреля, на Украине проходит второй тур президентских выборов. В нем принимают участие действующий глава государства Петр Порошенко и кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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