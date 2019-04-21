СЕГОДНЯ 22:16 2019-04-21T22:34:56+03:00

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Победивший по данным экзит-поллов кандидат в президенты Украины от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский сообщил, что он будет продолжать минский процесс разрешения ситуации на Донбассе, и даже несмотря на кадровые перестановки будет действовать в нормандском формате.

«Мы будем действовать, в любом случае, в нормандском формате, будем продолжать минский процесс, будем его перезагружать, я думаю, у нас будут замены кадровые, в любом случае, будем продолжать минское направление», - сказал Зеленский.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/704503" frameborder="0"></iframe> Зеленский: Мы будем продолжать и перезагружать минский процесс.

Напомним, что 21 апреля на Украине прошел второй тур президентских выборов. По данным Национального экзит-полла, Зеленский лидирует с большим отрывом. Пока еще действующий президент Петр Порошенко признал свое поражение. По словам Зеленского, его оппонент уже позвонил ему и поздравил его с победой, пообещав помогать и ввести его в курс дел.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/704432" frameborder="0"></iframe> Выборы в Украине 2019: второй тур.21 апреля Украина выбирает президента во втором туре. За кресло главы государства борются Владимир Зеленский и Пётр Порошенко

ИСТОЧНИК KP.RU