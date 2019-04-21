2019-04-21T20:45:48+03:00
Выборы президента Украины 2019

Порошенко признал поражение на президентских выборах

Пока еще действующий глава Украины заявил, что он не уйдет из политики [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Порошенко о данных результатах exit poll: никогда не сдавайсяПорошенко о данных результатах exit poll: никогда не сдавайсяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Пока еще действующий глава Украины Петр Порошенко признал поражение в президентских выборах 2019 года, но заявил, что не уйдет из политики и никогда не будет сдаваться.

«Никогда не сдавайся, никогда, не в малом, ни в большом», - такое заявление Порошенко сделал на брифинге после первых результатов второго тура президентских выборов, которые демонстрируют сильный отрыв кандидата от партии «Слуга народа» Владимир Зеленского, набиравшего 73,7% голосов. У Порошенко же всего 25,3%.

«Уже в следующем месяце я покину пост главы государства, так решили украинцы. Я принимаю это решение. Но я твердо хочу подчеркнуть, что я не покидаю политику», - сказал он, признавая победу оппонента.

Порошенко выразил готовность «подставить плечо» Зеленскому и помочь войти в курс дела. По его словам, «выборы прошли честно»

Речь Петра Порошенко после первых результатов выборов.В предвыборной гонке Порошенко-Зеленский удача не стороне действующего президента. Онлайн трансляция

Напомним, избирательные участки на Украине открылись 21 апреля в 8:00 по местному времени. К 15:00 явка достигла 45,94%. По словам члена Центризбиркома незалежной Натальи Бернацкой, голосование проходит «в штатном режиме», а также «свободно, демократично и прозрачно».

Как голосовали на выборах Порошенко и Зеленский.По данным экзитпол господин Зеленский опережает Порошенко почти в три раза

Выборы в Украине 2019: второй тур.21 апреля Украина выбирает президента во втором туре. За кресло главы государства борются Владимир Зеленский и Пётр Порошенко

ИСТОЧНИК KP.RU

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