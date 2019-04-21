Явка на выборах президента Украины составила 62,1%

21 Апр 23:34 2019-04-21T23:34:34+03:00

На 20.00 по московскому времени протоколы обработаны 196 из 199 избирательных округов [видео]

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Явка на выборах президента Украины на 20.00 по местному времени (совпадает с московским) составила 62,1%. Такие данные были опубликованы Центральной избирательной комиссией Незалежной по данным 196 из 199 округов.

Ранее по результатам обработки протоколов из восьми избирательных округов на 20.00 явка составила 62,26%

Напомним, что избирательные участки на Украине открылись 21 апреля в 8:00 по местному времени. В стране были открыты почти 30 тысяч избирательных участков. К 11:00 явка составила 17,43%, согласно данным, полученным из 116 округов, а уже к 15:00 она достигла 45,94%. Избирательные участки закрылись в 20:00 по местному времени.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/704503" frameborder="0"></iframe> Зеленский: Мы будем продолжать и перезагружать минский процесс.

Через два часа после закрытия избирательных участков появились первые официальные предварительные итоги выборов. По данным ЦИК Украины на 22:00 по местному времени после обработки 1,08% протоколов лидирует кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский с 70,36% голосов. Действующий украинский лидер Петр Порошенко набирает 27,29%.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/704432" frameborder="0"></iframe> Выборы в Украине 2019: второй тур.21 апреля Украина выбирает президента во втором туре. За кресло главы государства борются Владимир Зеленский и Пётр Порошенко

ИСТОЧНИК KP.RU