Явка на выборах президента Украины составила 62,1%
Явка на выборах президента Украины на 20.00 по местному времени (совпадает с московским) составила 62,1%. Такие данные были опубликованы Центральной избирательной комиссией Незалежной по данным 196 из 199 округов.
Ранее по результатам обработки протоколов из восьми избирательных округов на 20.00 явка составила 62,26%
Напомним, что избирательные участки на Украине открылись 21 апреля в 8:00 по местному времени. В стране были открыты почти 30 тысяч избирательных участков. К 11:00 явка составила 17,43%, согласно данным, полученным из 116 округов, а уже к 15:00 она достигла 45,94%. Избирательные участки закрылись в 20:00 по местному времени.
Зеленский: Мы будем продолжать и перезагружать минский процесс.
Через два часа после закрытия избирательных участков появились первые официальные предварительные итоги выборов. По данным ЦИК Украины на 22:00 по местному времени после обработки 1,08% протоколов лидирует кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский с 70,36% голосов. Действующий украинский лидер Петр Порошенко набирает 27,29%.
Выборы в Украине 2019: второй тур.21 апреля Украина выбирает президента во втором туре. За кресло главы государства борются Владимир Зеленский и Пётр Порошенко
ИСТОЧНИК KP.RU