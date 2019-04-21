Явка на выборах президента Украины составила 62,26%

СЕГОДНЯ 21:36 2019-04-21T21:36:17+03:00

На 20.00 по московскому времени по результатам явки обработаны протоколы из восьми избирательных округов [видео]

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Явка на выборах президента Украины на 20.00 составила 62,26%. Такие данные были опубликованы Центральной избирательной комиссией Незалежной по результатам обработки протоколов из восьми избирательных округов в воскресенье, 21 апреля.

Напомним, что избирательные участки на Украине открылись 21 апреля в 8:00 по местному времени. К 11:00 явка составила 17,43%, согласно данным, полученным из 116 округов. К 15:00 явка достигла 45,94%.

Как сообщила член украинского Центризбиркома Натальи Бернацкой, голосование проходит «в штатном режиме», а также «свободно, демократично и прозрачно».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704483" frameborder="0"></iframe> Как голосовали на выборах Порошенко и Зеленский.По данным экзитпол господин Зеленский опережает Порошенко почти в три раза

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ИСТОЧНИК KP.RU