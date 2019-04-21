Явка на выборах президента Украины составила 62,26%
Явка на выборах президента Украины на 20.00 составила 62,26%. Такие данные были опубликованы Центральной избирательной комиссией Незалежной по результатам обработки протоколов из восьми избирательных округов в воскресенье, 21 апреля.
Напомним, что избирательные участки на Украине открылись 21 апреля в 8:00 по местному времени. К 11:00 явка составила 17,43%, согласно данным, полученным из 116 округов. К 15:00 явка достигла 45,94%.
Как сообщила член украинского Центризбиркома Натальи Бернацкой, голосование проходит «в штатном режиме», а также «свободно, демократично и прозрачно».
Как голосовали на выборах Порошенко и Зеленский.По данным экзитпол господин Зеленский опережает Порошенко почти в три раза
На данный момент, по первым результатам национального экзит-полла, лидирует кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский. Актер набирает 73,7%голосов. Его оппонент пока еще действующий президент Петр Порошенко, набиравший 25,3%, уже признал свое поражение.
Выборы в Украине 2019: второй тур.21 апреля Украина выбирает президента во втором туре. За кресло главы государства борются Владимир Зеленский и Пётр Порошенко
ИСТОЧНИК KP.RU