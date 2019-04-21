Явка во втором туре президентских выборов на Украине достигла 45,94%

СЕГОДНЯ 15:31 2019-04-21T15:31:32+03:00

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Явка во втором туре президентских выборов на Украине, который проходит в это воскресенье, 21 апреля, к 15:00 мск достигла 45,94%. Свежие данные сообщила Центральная избирательная комиссия страны.

Как уточнили в ЦИК незалежной, к 15:00 по местному времени (совпадает с московским) на избирательных участках побывали уже более 13 миллионов граждан.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в это воскресенье, 21 апреля, на Украине проходит второй тур президентских выборов. В нем принимают участие актер Владимир Зеленский, выдвинутый от партии «Слуга народа», и действующий украинский лидер Петр Порошенко, баллотирующийся как самовыдвиженец.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/704432" frameborder="0"></iframe> Выборы в Украине 2019: второй тур.21 апреля Украина выбирает президента во втором туре. За кресло главы государства борются Владимир Зеленский и Пётр Порошенко

Стоит отметить, что эта избирательная кампания на Украине сопровождалась многочисленными скандалами между кандидатами. Политические оппоненты и сдавали кровь, и публиковали провокационные ролики, и спорили о дате и месте проведения дебатов.

Кстати, если хотите быть в курсе последних событий, следите за прямой онлайн-трансляцией второго тура президентских выборов на Украине на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU