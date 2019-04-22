"Будет ли он слугой народа?": в Госдуме подождут первых шагов Зеленского

СЕГОДНЯ 00:01 2019-04-22T00:01:09+03:00

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Глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий советует не торопиться с выводами и дождаться избранного президента Украины в действии.

- Уходящий президент Порошенко продолжает биться в агонии. Его первые заявления после экзит-полов обращены не к своему народу, а снова к НАТО и ЕС: не бросайте, мол, Украину с таким неопытным новым президентом. Только ни внешние кураторы, ни антироссийские провокации не помогли Порошенко сохранить свой пост, сегодняшние результаты - это его полнейший политический провал, - заявил парламентарий. - Что касается Зеленского, здесь не стоит торопиться с выводами. Необходимо дождаться его первых шагов, чтобы понять, будет ли он действительно "слугой народа" Украины или будет продолжать политику в интересах "вашингтонского обкома".

Напомним, Владимир Зеленский, согласно предварительным данным, набирает 71,9%, а Петр Порошенко - 25,8%.

ИСТОЧНИК KP.RU