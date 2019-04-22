2019-04-22T00:01:09+03:00
Выборы президента Украины 2019

"Будет ли он слугой народа?": в Госдуме подождут первых шагов Зеленского

А реакцию Порошенко считают агонией
Ася ХОВАНСКАЯ
Поделиться:
Никакие уловки не помогли сохранить Порошенко статус президента.Никакие уловки не помогли сохранить Порошенко статус президента.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий советует не торопиться с выводами и дождаться избранного президента Украины в действии.

- Уходящий президент Порошенко продолжает биться в агонии. Его первые заявления после экзит-полов обращены не к своему народу, а снова к НАТО и ЕС: не бросайте, мол, Украину с таким неопытным новым президентом. Только ни внешние кураторы, ни антироссийские провокации не помогли Порошенко сохранить свой пост, сегодняшние результаты - это его полнейший политический провал, - заявил парламентарий. - Что касается Зеленского, здесь не стоит торопиться с выводами. Необходимо дождаться его первых шагов, чтобы понять, будет ли он действительно "слугой народа" Украины или будет продолжать политику в интересах "вашингтонского обкома".

Напомним, Владимир Зеленский, согласно предварительным данным, набирает 71,9%, а Петр Порошенко - 25,8%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Посольство США на Украине поздравило Зеленского с победой на выборах
Огни Эйфелевой башни погасят в память о жертвах терактов в Шри-Ланке
США дали Порошенко гарантии неприкосновенности
Украинские СМИ сообщили о телефонном разговоре Зеленского с Макроном
"Порошенко получил то, что заслужил": митрополит Иларион поздравил Зеленского с победой
Зеленский назвал свою задачу номер один
Явка на выборах президента Украины составила 62,1%
В Латвии мэра Даугавпилса и вице-мэра Риги обыскали после возвращения из Москвы
Два человека умерли на избирательных участках Украины
Порошенко обратился на английском к иностранным журналистам
В РПЦ поздравили Зеленского с победой на президентских выборах
В штабе Зеленского рассказали о возможном роспуске Рады
Зеленский пообещал заменить генпрокурора Украины
Захарова призвала Украину осуществить «перезагрузку»
Зеленский: мы будем продолжать и перезагружать минский процесс
Около международного аэропорта в Шри-Ланке обезврежено самодельное взрывное устройство
ЦИК Украины сообщил первые предварительные итоги второго тура президентских выборов
Зеленский рассказал о звонке Порошенко
Новейшие фрегат и корвет ВМФ России вышли на испытания в Балтийское море
Явка на выборах президента Украины составила 62,26%
Имение Порошенко под Киевом взяли под усиленную охрану
В штабе Зеленского сообщили, что переговоры с Москвой будут приоритетным направлением