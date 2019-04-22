Порошенко пообещал подписать закон о языке

СЕГОДНЯ 01:04 2019-04-22T01:04:04+03:00

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Президент Украины Петр Порошенко заявил о своей готовности подписать закон о языке, как только проект документа одобрит парламент страны.

"Если Верховная рада на следующей неделе одобрит закон о языке, я буду счастлив, что я, как президент Украины, его подпишу", - сказал он в избирательном штабе, когда стали известны данные экзитполов второго тура президентских выборов.

Ранее спикер Рады Андрей Парубий сообщил, что законопроект о языке будет вынесен на голосование 25 апреля, передает ТАСС.

Напомним, как уже писал сайт "КП", документ устанавливает, что единственным государственным официальным языком на Украине является украинский. Попытки признать существование на территории страны других языков квалифицируются как "действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя".

Также закон предлагает ввести институт языковых омбудсменов и создать Национальную комиссию по стандартам государственного языка, которая будет устанавливать требования к уровню владения государственным языком.

ИСТОЧНИК KP.RU