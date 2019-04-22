2019-04-22T03:28:17+03:00
Политика

Саакашвили уже подал прошение об отмене запрета на въезд на Украину

Бывший губернатор Одесской области снова хочет "быть частью большого преобразования"
Юлия ДИВЕЕВА
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Михаил СаакашвилиМихаил СаакашвилиФото: REUTERS
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Опальный украинский политик, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили уже подал ходатайство в Службу безопасности Украины о снятии с него запрета на въезд в республику. Об этом сообщил сам политик сразе уже, как только стали известные данные экзитполов с избирательных участков на втором туре президентских выборов.

Саакашвили отметил, что в черный список на Украине его внесли незаконно по распоряжению президента Петра Порошенко. После отмены запрета он намерен прилететь на Украину и защитить себя.

"Мы через своего юриста направили главе СБУ Грицаку и председателю пограничных войск просьбу снять запрет, чтобы я смог прилететь и защищать себя в суде. Я хочу быть в Киеве и быть частью большого преобразования", - цитирует слова Саакашвили сайт телеканала "Наш".

Предварительные итоги президентских выборов политик назвал “настоящей электоральной революцией".

"Они (украинцы - прим. ред.) голосовали не просто против Порошенко, а против всех старых политиков, против грабежа и против унижения", - считает Саакашвили.

Напомним, сайт kp.ru писал, что 21 апреля на Украине состоялся второй тур президентских выборов. В Нем принимали участие действующий глава республики Петр Порошенко и актер Владимир Зеленский, выдвинувший свою кандидатуру от партии "Слуга народа". По данным экзитполов, шоумен обходит "конфетного короля" по голосам более чем в два раза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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