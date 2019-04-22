2019-04-22T05:08:30+03:00
Происшествия

СМИ: 262 человека стали жертвами серии взрывов в Шри-Ланке

Власти страны временно ввели комендантский час
Юлия ДИВЕЕВА
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Число жертв взрывов в Шри-Ланке увеличилось до 262 человекЧисло жертв взрывов в Шри-Ланке увеличилось до 262 человекФото: REUTERS
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Жертвами серии взрывов в Шри-Ланке стали 262 человека, еще 452 получили ранения. Власти ввели комендантский час, который, возможно, отменят утром 22 апреля.

Серия взрывов прогремела 21 апреля в католических церквях во время пасхальных служб, в отелях, а также около столичного зоопарка и в районе Дематагода, пишет новостной портал News 1st.

Напомним, 21 апреля в Шри-Ланке за одни сутки прогремела восемь взрывов. Еще одно самодельное взрывное устройство было найдено и обезврежено недалеко от международного аэропорта Бандаранаике. По подозрению в причастности к терактам арестованы тринадцать человек.

Премьер-министра Шри-Ланки Ранила Викрамасингхе сообщил, что правительство страны знало о возможности атак, но не предприняло никаких обходимых мер предосторожности. Среди жертв терактов граждане Дании, США, Китая, Японии, Пакистана, Индии, Марокко и Бангладеша.

ИСТОЧНИК KP.RU

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