Представитель Успенской опроверг сообщения о ее госпитализации

СЕГОДНЯ 10:13 2019-04-22T10:13:18+03:00

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Российская певица Любовь Успенская чувствует себя прекрасно, ни о какой госпитализации не идет и речи. Такое заявление сделал представитель артистки, комментируя появившиеся в СМИ сообщения о том, что 65-летней женщине понадобилась помощь врачей, и якобы именно из-за этого был отменен запланированный на 22 апреля концерт в Барнауле.

"Самочувствие хорошее, никакой госпитализации не было, чисто по техническим причинам не поехали на концерт", - цитирует РИА Новости директора певицы.

Между тем, в феврале этого года Любови Успенской исполнилось уже 65 лет, но она настолько тщательно следит за своей внешностью и здоровьем, что ее фигуре могут позавидовать даже молодые девушки.

Сайт kp.ru писал о том, что недавно артистка предстала перед поклонниками в довольно откровенном наряде - на женщине были лишь шортики-супермини, блестящий пиджак с широкими и плечами и леопардовые ботфорты. Певица решилась на столь смелый поступок ради съемок клипа на совместную с CYGO песню "Черная роза".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/703700" frameborder="0"></iframe> Огненная Любовь Успенская в супермини и леопардовых ботфортах.

ИСТОЧНИК KP.RU