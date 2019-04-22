2019-04-22T10:13:18+03:00
Звезды

Представитель Успенской опроверг сообщения о ее госпитализации

Концерт певицы в Барнауле был отменен по техническим причинам
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Певица Любовь УспенскаяПевица Любовь УспенскаяФото: Михаил ФРОЛОВ
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Российская певица Любовь Успенская чувствует себя прекрасно, ни о какой госпитализации не идет и речи. Такое заявление сделал представитель артистки, комментируя появившиеся в СМИ сообщения о том, что 65-летней женщине понадобилась помощь врачей, и якобы именно из-за этого был отменен запланированный на 22 апреля концерт в Барнауле.

"Самочувствие хорошее, никакой госпитализации не было, чисто по техническим причинам не поехали на концерт", - цитирует РИА Новости директора певицы.

Между тем, в феврале этого года Любови Успенской исполнилось уже 65 лет, но она настолько тщательно следит за своей внешностью и здоровьем, что ее фигуре могут позавидовать даже молодые девушки.

Сайт kp.ru писал о том, что недавно артистка предстала перед поклонниками в довольно откровенном наряде - на женщине были лишь шортики-супермини, блестящий пиджак с широкими и плечами и леопардовые ботфорты. Певица решилась на столь смелый поступок ради съемок клипа на совместную с CYGO песню "Черная роза".

Огненная Любовь Успенская в супермини и леопардовых ботфортах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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