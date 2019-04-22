Представитель Успенской опроверг сообщения о ее госпитализации
Российская певица Любовь Успенская чувствует себя прекрасно, ни о какой госпитализации не идет и речи. Такое заявление сделал представитель артистки, комментируя появившиеся в СМИ сообщения о том, что 65-летней женщине понадобилась помощь врачей, и якобы именно из-за этого был отменен запланированный на 22 апреля концерт в Барнауле.
"Самочувствие хорошее, никакой госпитализации не было, чисто по техническим причинам не поехали на концерт", - цитирует РИА Новости директора певицы.
Между тем, в феврале этого года Любови Успенской исполнилось уже 65 лет, но она настолько тщательно следит за своей внешностью и здоровьем, что ее фигуре могут позавидовать даже молодые девушки.
Сайт kp.ru писал о том, что недавно артистка предстала перед поклонниками в довольно откровенном наряде - на женщине были лишь шортики-супермини, блестящий пиджак с широкими и плечами и леопардовые ботфорты. Певица решилась на столь смелый поступок ради съемок клипа на совместную с CYGO песню "Черная роза".
Огненная Любовь Успенская в супермини и леопардовых ботфортах.
ИСТОЧНИК KP.RU