Более семи террористов-смертников были задействованы в серии взрывов на Шри-Ланке

СЕГОДНЯ 11:24 2019-04-22T11:24:37+03:00

Более семи террористов-смертников были задействованы в серии взрывах на Шри-Ланке Фото: REUTERS

Представитель криминалистической службы островного государства рассказал о проведенных анализах частей тела нападавших в отелях и церквях страны [видео]

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По меньшей мере семь террористов-смертников были задействованы для совершения серии взрывов на территории Шри-Ланки в минувшее воскресенье 21 апреля. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителя государственной криминалистической службы страны Ариянанда Велианга.

Напомним, в Шри-Ланке за одни сутки прогремело восемь взрывов. Первые шесть - утром на территории трех церквей и трех пятизвездочных отелей, через несколько часов еще два взрыва произошли в пригороде столицы островного государства Коломбо.

По словам представителя криминалистической службы, проведенный анализ частей тела семи нападавших в церквях и отелях показал, что они были террористами-смертниками.

На данный момент известно, что по делу о причастности к терактам были задержаны 24 человека. Число погибших в результате взрывов достигло 290 человек, по меньшей мере 500 пострадали.

Три отеля и три храма взорваны в Шри-Ланке.

ИСТОЧНИК KP.RU