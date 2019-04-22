Более семи террористов-смертников были задействованы в серии взрывов на Шри-Ланке
По меньшей мере семь террористов-смертников были задействованы для совершения серии взрывов на территории Шри-Ланки в минувшее воскресенье 21 апреля. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителя государственной криминалистической службы страны Ариянанда Велианга.
Напомним, в Шри-Ланке за одни сутки прогремело восемь взрывов. Первые шесть - утром на территории трех церквей и трех пятизвездочных отелей, через несколько часов еще два взрыва произошли в пригороде столицы островного государства Коломбо.
По словам представителя криминалистической службы, проведенный анализ частей тела семи нападавших в церквях и отелях показал, что они были террористами-смертниками.
На данный момент известно, что по делу о причастности к терактам были задержаны 24 человека. Число погибших в результате взрывов достигло 290 человек, по меньшей мере 500 пострадали.
Три отеля и три храма взорваны в Шри-Ланке.
ИСТОЧНИК KP.RU