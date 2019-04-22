Меркель поздравила Зеленского с победой на президентских выборах Украины

СЕГОДНЯ 12:16 2019-04-22T12:16:17+03:00

Глава правительства Германии выразила надежду в ближайшие время увидеть нового главу Незалежной в Берлине [видео]

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Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и сообщила, что рассчитывает вскоре принять его в Берлине.

«Я вас сердечно поздравляю с избранием на пост президента Украины», - говорится в телеграмме Меркель.

Она заверила, что «правительство Германии и в будущем продолжит активно поддерживать Украину, в особенности в ее праве на суверенитет и территориальную целостность». «Я была бы рада в скором времени принять вас в Берлине», - отметила глава немецкого правительства.

Напомним, что на втором туре президентских выборах на Украине, которые состоялись 21 апреля, Владимир Зеленский набрал почти втрое больше голосов, чем его оппонент – действующий украинский глава Петр Порошенко. По итогам обработки 95,06% электронных протоколов Зеленского поддержали 12,8 миллиона человек (73,17%), а Порошенко - лишь 4,3 миллиона (24,50%).

Кандидата от партии «Слуга народа» уже поздравили президент Франции Эммануэль Макрон, американский лидер Дональд Трамп и даже его оппонент – Порошенко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/704432" frameborder="0"></iframe> Выборы в Украине 2019: второй тур.21 апреля Украина выбирает президента во втором туре. За кресло главы государства борются Владимир Зеленский и Пётр Порошенко

ИСТОЧНИК KP.RU