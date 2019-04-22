2019-04-22T12:16:17+03:00
Выборы президента Украины 2019

Меркель поздравила Зеленского с победой на президентских выборах Украины

Глава правительства Германии выразила надежду в ближайшие время увидеть нового главу Незалежной в Берлине [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Меркель поздравила Зеленского с победой на президентских выборах УкраиныМеркель поздравила Зеленского с победой на президентских выборах УкраиныФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и сообщила, что рассчитывает вскоре принять его в Берлине.

«Я вас сердечно поздравляю с избранием на пост президента Украины», - говорится в телеграмме Меркель.

Она заверила, что «правительство Германии и в будущем продолжит активно поддерживать Украину, в особенности в ее праве на суверенитет и территориальную целостность». «Я была бы рада в скором времени принять вас в Берлине», - отметила глава немецкого правительства.

Напомним, что на втором туре президентских выборах на Украине, которые состоялись 21 апреля, Владимир Зеленский набрал почти втрое больше голосов, чем его оппонент – действующий украинский глава Петр Порошенко. По итогам обработки 95,06% электронных протоколов Зеленского поддержали 12,8 миллиона человек (73,17%), а Порошенко - лишь 4,3 миллиона (24,50%).

Кандидата от партии «Слуга народа» уже поздравили президент Франции Эммануэль Макрон, американский лидер Дональд Трамп и даже его оппонент – Порошенко.

Выборы в Украине 2019: второй тур.21 апреля Украина выбирает президента во втором туре. За кресло главы государства борются Владимир Зеленский и Пётр Порошенко

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Аршавин признался, что не считает Кокорина и Мамаева преступниками
На Украине произошла первая отставка после второго тура выборов
Волкер рассказал о телефонном разговоре Трампа и Зеленского
Со вторника на Шри-Ланке введут режим ЧП из-за серии взрывов
Исламисты взяли на себя ответственность за взрывы на Шри-Ланке
В США парень выдал себя за шерифа и задержал настоящего детектива
Работа Совфеда началась с отключения света и интернета
Электромобиль Tesla взорвался на парковке в Китае
Похищенную картину Левитана вернут владельцам
ЦИК обработал 95% бюллетеней со второго тура выборов президента Украины
Сенатор США пригрозил Турции переносом базы в Грецию при покупке С-400
Центробанк изменит работу автоломбардов, которые занимаются возвратным лизингом
Более семи террористов-смертников были задействованы в серии взрывов на Шри-Ланке
Лукашенко поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины
Экс-главе Nissan предъявили новое обвинение
Совфед одобрил закон об ужесточении наказания за скрытие с места ДТП
Минтранс предлагает находить виновных в срыве авиарейсов
Инаугурация Владимира Зеленского состоится не позднее 3 июня
Головин забил гол в ворота чемпионов Франции "Пари Сен-Жермен"
Представитель Успенской опроверг сообщения о ее госпитализации
Число жертв взрывов на Шри-Ланке продолжает расти: погибли 290 человек
Медведев прокомментировал победу Зеленского на выборах президента Украины
Защита Бутиной просит не приписывать ей действия "от лица властей РФ"
Украинские СМИ узнали подробности биографии Елены Зеленской
Зеленский назвал "задачу номер один" на посту президента Украины
В Белом доме раскрыли детали разговора Трампа и Зеленского