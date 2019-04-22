Электромобиль Tesla взорвался на парковке в Китае
Американская корпорация Tesla направила своих технических специалистов в Шанхай, после того как на одной из парковок города взорвался произведенный ими электромобиль.
Инцидент произошел вечером в воскресенье, 21 апреля, на минус первом уровне подземной стоянки. Машина неожиданно задымилась и уже через несколько секунд взорвалась. Тушение возникшего пожара заняло около часа. В ликвидации возгорания принимали участие 15 пожарных расчетов. Данных о пострадавших не поступало, а вот стоящие рядом автомобили получили повреждения.
Взрыв Tesla на парковке в Китае.
"Узнав об инциденте в Шанхае, мы незамедлительно направили туда группу сотрудников", - передает агентство Reuters со ссылкой на заявление Tesla, опубликованное на ее странице в Weibo.
Сейчас корпорация находится в контакте с различными китайскими ведомствами в рамках выяснения обстоятельств случившегося.
Примечательно, что только в начале 2019 года Tesla объявила о строительства своего завода в Шанхае. На предприятии будет развернуто производство автомобилей Tesla Model 3 и Tesla Model Y, передает сайт kp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU