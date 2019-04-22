2019-04-22T12:21:47+03:00
Происшествия

Электромобиль Tesla взорвался на парковке в Китае

Американская корпорация направила своих специалистов для расследования инцидента [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Машина сильно задымилась и почти сразу взорваласьМашина сильно задымилась и почти сразу взорваласьФото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

Американская корпорация Tesla направила своих технических специалистов в Шанхай, после того как на одной из парковок города взорвался произведенный ими электромобиль.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 21 апреля, на минус первом уровне подземной стоянки. Машина неожиданно задымилась и уже через несколько секунд взорвалась. Тушение возникшего пожара заняло около часа. В ликвидации возгорания принимали участие 15 пожарных расчетов. Данных о пострадавших не поступало, а вот стоящие рядом автомобили получили повреждения.

Взрыв Tesla на парковке в Китае.

"Узнав об инциденте в Шанхае, мы незамедлительно направили туда группу сотрудников", - передает агентство Reuters со ссылкой на заявление Tesla, опубликованное на ее странице в Weibo.

Сейчас корпорация находится в контакте с различными китайскими ведомствами в рамках выяснения обстоятельств случившегося.

Примечательно, что только в начале 2019 года Tesla объявила о строительства своего завода в Шанхае. На предприятии будет развернуто производство автомобилей Tesla Model 3 и Tesla Model Y, передает сайт kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Аршавин признался, что не считает Кокорина и Мамаева преступниками
На Украине произошла первая отставка после второго тура выборов
Волкер рассказал о телефонном разговоре Трампа и Зеленского
Со вторника на Шри-Ланке введут режим ЧП из-за серии взрывов
Исламисты взяли на себя ответственность за взрывы на Шри-Ланке
В США парень выдал себя за шерифа и задержал настоящего детектива
Работа Совфеда началась с отключения света и интернета
Меркель поздравила Зеленского с победой на президентских выборах Украины
Похищенную картину Левитана вернут владельцам
ЦИК обработал 95% бюллетеней со второго тура выборов президента Украины
Сенатор США пригрозил Турции переносом базы в Грецию при покупке С-400
Центробанк изменит работу автоломбардов, которые занимаются возвратным лизингом
Более семи террористов-смертников были задействованы в серии взрывов на Шри-Ланке
Лукашенко поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины
Экс-главе Nissan предъявили новое обвинение
Совфед одобрил закон об ужесточении наказания за скрытие с места ДТП
Минтранс предлагает находить виновных в срыве авиарейсов
Инаугурация Владимира Зеленского состоится не позднее 3 июня
Головин забил гол в ворота чемпионов Франции "Пари Сен-Жермен"
Представитель Успенской опроверг сообщения о ее госпитализации
Число жертв взрывов на Шри-Ланке продолжает расти: погибли 290 человек
Медведев прокомментировал победу Зеленского на выборах президента Украины
Защита Бутиной просит не приписывать ей действия "от лица властей РФ"
Украинские СМИ узнали подробности биографии Елены Зеленской
Зеленский назвал "задачу номер один" на посту президента Украины
В Белом доме раскрыли детали разговора Трампа и Зеленского