На Украине произошла первая отставка после второго тура выборов

СЕГОДНЯ 13:01 2019-04-22T13:01:39+03:00

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На Украине произошла первая отставка после второго тура президентских выборов. С поста губернатора Львовской области, где действующего президента Петра Порошенко набрал больше голосов, ушел Олег Синютка.

«Я оставляю пост главы Львовской ОГА, но остаюсь со Львовщиной, с нашими людьми, поддержку которых мы получили по результатам выборов», - заявил он без уточнения причин своей отставки.

Напомним, что второй тур президентских выборов на Украине состоялся 21 апреля. Как сообщал ранее kp.ru, кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский лидирует с большим отрывом. По итогам обработки 95,06% протоколов Зеленского поддержали 73,17%, Порошенко - лишь 24,50%. Центральная избирательная комиссия должна завершить подсчет голосов к 1 мая, а через три дня официально обнародовать результаты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/704432" frameborder="0"></iframe> Выборы в Украине 2019: второй тур.21 апреля Украина выбирает президента во втором туре. За кресло главы государства борются Владимир Зеленский и Пётр Порошенко

ИСТОЧНИК KP.RU