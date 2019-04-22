Штаб Зеленского отверг поздравления Виктора Януковича

СЕГОДНЯ 14:24 2019-04-22T14:24:27+03:00

Команда следующего президента Украины заявила, что не нуждается в поддержке от бывших чиновников

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Бывший президент Украины Виктор Янукович направил свои поздравления Владимиру Зеленскому, который стал победителем выборов главы государства в 2019 году, однако штаб кандидата их отверг.

"Я искренне поздравляю Вас с избранием на пост президента Украины. Украинцы доверили Вам этот пост в тяжелейший для нашей страны момент истории", - говорится в заявлении, опубликованном в Facebook Юрия Кирасира - пресс-секретаря сына бывшего президента Алексея Януковича.

Политик выразил благодарность своим соотечественникам, которые "не поддались на провокации и ложь", а сделали собственный осознанный выбор. В штабе Зеленского такую речь не оценили.

"На протяжении всей кампании команда Зеленского получала так называемую "поддержку" от российских пропагандистов и бывших украинских чиновников. Мы обойдемся как без этой поддержки, так и без их поздравлений", - цитирует "Интерфакс" представителя штаба Дмитрия Разумкова.

Сайт kp.ru писал о том, что 21 апреля на Украине состоялся второй тур выборов. На данный момент обработано более 95% бюллетеней, которые демонстрируют явную победу Зеленского.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704496" frameborder="0"></iframe> Зеленский стал новым президентом Украины.Окончательные данные ЦИК объявит только завтра, но уже сейчас понятно, что следующие 5 лет Украиной будет править комик Владимир Зеленский

ИСТОЧНИК KP.RU