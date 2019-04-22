В штабе Зеленского заявили о невозможности быстро закончить войну в Донбассе

СЕГОДНЯ 14:58 2019-04-22T14:58:59+03:00

Представитель команды Дмитрий Разумков указал на то, что разрешение конфликта является длительным процессом

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В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского признали, что сейчас нет никакой возможности быстро закончить войну в Донбассе. Соответствующее заявление сделал представитель команды Дмитрий Разумков.

Он указал на то, что вопрос, действительно, является тяжелым, ведь на Украине одновременно идут "две войны" - одна на востоке, а другая против коррупции.

"Это длительный процесс. Никто, к сожалению, не имеет возможности закончить войну завтра. Обещать это было невозможно и нельзя" - цитирует Разумкова сайт "Лига.net".

Сайт kp.ru писал о том, что ранее сам Зеленский, который, уже наверняка, станет следующим президентом Украины, выступил против предоставления особого статуса Донбассу, а в качестве одного из способов разрешения конфликта назвал информационную войну. По мнению политика, можно было бы создать большой медиа-портал на русском языке, вещающий "правдивые вещи" о событиях на Украине. Бывший КВНщик считает, что это поможет вернуть доверие жителей Донбасса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704589" frameborder="0"></iframe> Как в Киеве отреагировали на победу Зеленского.

ИСТОЧНИК KP.RU