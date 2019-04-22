2019-04-22T15:32:52+03:00
Политика

В Кремле заявили, что встреча Путина и Ына состоится до конца апреля

Подготовка визита северокорейского лидера в Россию вступила в финальную стадию
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Кремле заявили, что встреча Путина и Ына состоится до конца апреляВ Кремле заявили, что встреча Путина и Ына состоится до конца апреляФото: REUTERS
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В Кремле сообщили, что встреча президента РФ Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына состоится до конца апреля текущего года.

Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков отметил, что подготовка визита Ына в Россию вступила в финальную стадию.

Напомним, ранее зарубежные СМИ публиковали информацию о визите северокорейского главы в РФ. Сообщалось, что Ким Чен Ын может посетить страну уже до конца текущего месяца. В качестве места проведения его встречи с Путиным рассматривается сразу несколько вариантов, среди которых Владивосток. Также считает, что политики могут встретиться в одном из городов Китая, куда президент Путин отправится для участия в форуме "Один пояс – один путь".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможной встрече президента РФ и Ким Чен Ына. Представитель Кремля вновь подтвердил, что организация переговоров ведется, но конкретики пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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