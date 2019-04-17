Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина и Ким Чен Ына

СЕГОДНЯ 13:43 2019-04-17T13:43:53+03:00

Представитель Кремля вновь подтвердил, что организация переговоров ведется, но конкретики пока нет

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Новой информации относительно подготовки встречи президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына пока нет, однако организация данного мероприятия по-прежнему ведется. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

"Я не могу вам дать более детального ответа, в связи с тем, что я вам уже дал. Пока ничего более детального нет", - цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Напомним, что ранее зарубежные СМИ распространили информацию о скором визите северокорейского лидера в Россию. Сообщалось, что Ким Чен Ын может посетить нашу страну уже до конца текущего месяца. В качестве места проведения его встречи с Путиным рассматривается сразу несколько вариантов, среди которых Владивосток. Также считает, что политики могут встретиться в одном из городов Китая, куда президент РФ отправится для участия в форуме "Один пояс – один путь".

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Песков уже подтверждал информацию о подготовке встречи, но не назвал место и дату переговоров.

ИСТОЧНИК KP.RU