СЕГОДНЯ 17:41 2019-04-22T17:47:05+03:00

В погранслужбе сообщили, что Саакашвили не имеет законных оснований для въезда на Украину Фото: REUTERS

Ранее политик рассказал, что подал ходатайство о снятии с него запрета на въезд в страну

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В Государственной пограничной службе Украины отметили, что экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили не имеет никаких оснований для законного въезда на территорию страны.

- У Саакашвили нет оснований для законного въезда. Данный человек в сентябре 2017 года незаконно пересёк государственную границу из Польши на Украину, - подчеркнули в в погранслужбе.

Напомним, ранее Саакашвили заявил, что подал ходатайство о снятии с него запрета на въезд на Украину.

В ведомстве отметили, что в отношении политика действуют ограничения во въезде на Украину до 2021 года, сообщает RT.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне стало известно о том, что Михаил Саакашвили уже подал прошение об отмене запрета на въезд на Украину. Бывший губернатор Одесской области снова хочет "быть частью большого преобразования".

Саакашвили в день рождения Порошенко, пожелал желаю ему найти хорошего адвоката.Экс-президент Грузии считает, что лидер Незалежной променял возможность стать "величайшим деятелем Украины" на деньги

ИСТОЧНИК KP.RU