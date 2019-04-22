СЕГОДНЯ 17:59 2019-04-22T17:59:07+03:00

США будут вводить санкции против Ирана, пока тот не сядет за стол переговоров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Вашингтона будет вводить санкции против Тегерана, пока тот не сядет за стол переговоров. Соответствующие заявление сделал госсекретарь США Майкл Помпео заявил,

«Мы будем наращивать санкции, пока Иран не согласится сесть за стол переговоров» - сказал госсекретарь после заявлений Белого дома о полном отказе от исключений по иранским санкциям.

Напомним, Помпео заявил, что Вашингтон решил полностью отказаться от исключений и ввести запрет для стран, которые ранее не подвергались санкциям за покупку нефти у Тегерана. Таких стран восемь: Италия, Греция, Китай, Япония, Южная Корея, Индия, Тайвань, Турция. Исключения для них были введены на погода - с ноября 2018 года по 2 мая 2019.

Несмотря на заявление госсекретаря о том, что после такого шага Белого дома «потрясения на рынке» нефти должны быть минимальными, стоимость нефти марки Brent впервые с ноября прошлого года достигла 74,31 доллара за баррель, взлетев на 3,25% с уровня закрытия прошлых торгов.

ИСТОЧНИК KP.RU