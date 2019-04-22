В Киеве приостановили процедуру переименования Канонической УПЦ
Киевский окружной административный суд прервал процесс принудительного переименования канонической Украинской православной церкви. Так, был удовлетворен иск Киевской митрополии к министерству культуры страны.
- Судом было удовлетворено заявление Киевской Митрополии УПЦ об обеспечении иска ввиду того, что непринятие таких мер может существенно осложнить или сделать невозможным восстановление нарушенных или оспариваемых прав или интересов истца, - сообщается на сайте окружного суда.
На Украине раскольники при помощи радикалов захватили храм канонической УПЦ.
ИСТОЧНИК KP.RU
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