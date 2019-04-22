2019-04-22T19:07:34+03:00
Политика

В Киеве приостановили процедуру переименования Канонической УПЦ

Суд заявил, что реализация решения в настоящее время может привести к неоправданному вмешательству государства в деятельность религиозной организации
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Киевский окружной административный суд прервал процесс принудительного переименования канонической Украинской православной церкви. Так, был удовлетворен иск Киевской митрополии к министерству культуры страны.

- Судом было удовлетворено заявление Киевской Митрополии УПЦ об обеспечении иска ввиду того, что непринятие таких мер может существенно осложнить или сделать невозможным восстановление нарушенных или оспариваемых прав или интересов истца, - сообщается на сайте окружного суда.

На Украине раскольники при помощи радикалов захватили храм канонической УПЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Депутат раскритиковал шутки Comedy Club и «Наша Russia»
Число погибших при землетрясении на Филиппинах возросло до восьми
В Минэкономразвития прогнозируют укрепление рубля
Совфед одобрил закон о повышении пенсий ветеранам войны
США будут вводить санкции против Ирана, пока тот не сядет за стол переговоров
В Стамбуле рухнул четырехэтажный жилой дом в результате оползня
Преподаватель из МИСиС найден мертвым
Совфед одобрил закон о праве кассиров требовать паспорт у кинозрителей
В погранслужбе сообщили, что Саакашвили не имеет законных оснований для въезда на Украину
Президент Каталонии: «Если наши граждане примут решение о независимости — в Европе родится новое государство»
Президент Каталонии призвал смягчить визовые требования для россиян
ФАС признала Samsung виновной в нарушении закона о защите конкуренции
В Минэкономразвитии заявили о росте зарплат россиян в текущем году
Президент Каталонии: «У нас есть политические заключённые»