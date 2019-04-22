В Киеве приостановили процедуру переименования Канонической УПЦ

СЕГОДНЯ 19:07 2019-04-22T19:07:34+03:00

Суд заявил, что реализация решения в настоящее время может привести к неоправданному вмешательству государства в деятельность религиозной организации

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Киевский окружной административный суд прервал процесс принудительного переименования канонической Украинской православной церкви. Так, был удовлетворен иск Киевской митрополии к министерству культуры страны.

- Судом было удовлетворено заявление Киевской Митрополии УПЦ об обеспечении иска ввиду того, что непринятие таких мер может существенно осложнить или сделать невозможным восстановление нарушенных или оспариваемых прав или интересов истца, - сообщается на сайте окружного суда.

На Украине раскольники при помощи радикалов захватили храм канонической УПЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU