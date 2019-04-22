Экс-глава Нацбанка Украины отказалась идти на допрос в Генпрокуратуру

СЕГОДНЯ 19:32 2019-04-22T19:32:13+03:00

Гонтарева предложила следователям приехать к ней в Лондон и допросить её там

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Генпрокуратура вызвала некоторых украинских чиновников для допроса по делу бизнесмена Курченко, обвиняемого в финансовых махинациях. Среди подозреваемых оказались экс-глава Администрации президента Борис Ложкин, заместитель главы администрации президента Алексей Филатов и экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева.

В ответ на обвинения Гонтарева стала отрицать свою причастность к махинациям Курченко.

- Это вообще, кроме как политически мотивированным, невозможно никак назвать. Потому что я не то, что с Януковичем или Курченко никогда не виделась, и с Арбузовым никогда не была знакома, я никогда не принимала участия ни в какой сделке, ни в каком качестве. Ко мне это не имело никакого отношения, - цитируют Валерию Украинские новости.

Также Гонтарева заявила, что сейчас она работает в Лондоне и на допрос на Украину не поедет ни при каких условиях. А если прокурору надо её допросить, то он может приехать к ней в Лондон и допросить её там.

Напомним, по сведениям Генпрокуратуры Украины бизнесмен Курченко совместно с окружением Януковича совершал масштабные финансовые махинации. В частности, незаконно завладел средствами компаний "Нафтогаз Украины", "Укрнафта" и "Укргаздобыча", а также средствами Нацбанка Украины.

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ИСТОЧНИК KP.RU