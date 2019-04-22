2019-04-22T17:58:02+03:00
Выборы президента Украины 2019

Соратников Порошенко вызвали в прокуратуру

Силовики больше не станут прикрывать воровство друзей Петра Алексеевича
Роман ГОЛОВАНОВ
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Бывшая глава Нацбанка Валерия ГонтареваБывшая глава Нацбанка Валерия ГонтареваФото: EAST NEWS
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Политологи гадают на кофейной гуще, какого депутата или министра первым арестуют по приказу Зеленского. Но тут, не дожидаясь президентства актера, генпрокуратура Украины начала прочесывать окружение Порошенко. На допрос вызвали замглавы администрации президента Алексея Филатова, экс-главу администрации президента Бориса Ложкина и бывшую главу Нацбанка Валерию Гонтареву . Это ближайшие люди Петра Алексеевича.

Они замешаны в деле беглого олигарха Сергея Курченко. Его подозревают в хищении $625 миллионов во времена правления Виктора Януковича.

Ну вот, теперь даже не нужно дожидаться инаугурации Зеленского. Силовики уже сейчас дали ход тем уголовным делам, которые специально не доставали из долгого ящика.

- Мы уже в ближайшее время увидим громкие аресты, - рассказал «КП» политолог Александр Солуков. - Все захотят показать свою лояльность Зеленскому. Многие будут перебегать на его сторону. Тут и начнутся переговоры, тайные сделки, против которых голосовали украинцы. Но прикрывать друзей Порошенко никто не станет. Раньше силовики предусмотрительно закрывали глаза на миллиардные хищения. Теперь лавочка закрылась. За свои дела придется отвечать. Самого Петра Алексеевича не посадят. Но еще окружение хорошенько пощипают. Многих из них совсем скоро мы увидим за решеткой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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