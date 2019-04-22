Соратников Порошенко вызвали в прокуратуру

Политологи гадают на кофейной гуще, какого депутата или министра первым арестуют по приказу Зеленского. Но тут, не дожидаясь президентства актера, генпрокуратура Украины начала прочесывать окружение Порошенко. На допрос вызвали замглавы администрации президента Алексея Филатова, экс-главу администрации президента Бориса Ложкина и бывшую главу Нацбанка Валерию Гонтареву . Это ближайшие люди Петра Алексеевича.

Они замешаны в деле беглого олигарха Сергея Курченко. Его подозревают в хищении $625 миллионов во времена правления Виктора Януковича.

Ну вот, теперь даже не нужно дожидаться инаугурации Зеленского. Силовики уже сейчас дали ход тем уголовным делам, которые специально не доставали из долгого ящика.

- Мы уже в ближайшее время увидим громкие аресты, - рассказал «КП» политолог Александр Солуков. - Все захотят показать свою лояльность Зеленскому. Многие будут перебегать на его сторону. Тут и начнутся переговоры, тайные сделки, против которых голосовали украинцы. Но прикрывать друзей Порошенко никто не станет. Раньше силовики предусмотрительно закрывали глаза на миллиардные хищения. Теперь лавочка закрылась. За свои дела придется отвечать. Самого Петра Алексеевича не посадят. Но еще окружение хорошенько пощипают. Многих из них совсем скоро мы увидим за решеткой.

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