Порошенко заявил, что планирует принять участие в следующих выборах президента Украины

СЕГОДНЯ 20:09 2019-04-22T20:09:48+03:00

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Петр Порошенко заявил, что рассчитывает стать президентом Украины на следующих выборах.

Митинг сторонников Порошенко в Киеве.

- Я не ухожу из политики. Мы объединяемся для того, чтобы обеспечить наши общие победы уже в ближайшем будущем. Вместе мы идем побеждать на парламентских выборах, - заявил Порошенко.

В это время в Киеве у здания администрации главы проходит митинг в поддержку проигравшего выборы Порошенко. Действующий президент страны вышел к своим сторонникам.

При этом, митингующие начали скандировать "через год". Порошенко, смеясь, ответил "через год, так через год", сообщает "РИА-Новости".

Напомним, второй тур выборов президента Украины прошел в воскресенье, 21 апреля. В нем принимали участие Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский. По данным ЦИК, актер и шоумен лидирует на выборах, набирая более 73% голосов избирателей.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне соратников Петра Порошенко вызвали в прокуратуру. Силовики больше не станут прикрывать воровство друзей действующего президента Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU