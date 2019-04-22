2019-04-22T21:43:59+03:00
В мире

Губернатор Николаевской области Украины подал в отставку

Это второе увольнение главы украинского региона за последние сутки
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Губернатор Николаевской области Украины подал в отставкуГубернатор Николаевской области Украины подал в отставкуФото: REUTERS
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Губернатор Николаевской области Украины Алексей Савченко написал заявление об отставке. об этом сообщило украинское издание «Українські Новини».

К слову, в ближайшее время Савченко намерен лично передать заявление в администрацию президента. Более того, это второе увольнение главы региона на Украине за сутки. В понедельник, 22 апреля, об отставке объявил губернатор Львовской области Олег Синютка. Его регион был единственным на Украине, где во втором туре выборов президента страны за Петра Порошенко проголосовали больше людей, чем за Владимира Зеленского.

Напомним, второй тур выборов украинского главы прошел в воскресенье, 21 апреля. На данный момент по результатам обработки 99% протоколов, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах с 73,21% голосов. При этом действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,46% избирателей.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на Украине произошла первая отставка после второго тура выборов. Свой пост оставил губернатор Львовской области, поддержавшей действующего президента Петра Порошенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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