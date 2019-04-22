Путин и Ын проведут переговоры во Владивостоке 25 апреля

СЕГОДНЯ 22:35 2019-04-22T22:47:34+03:00

Северокорейский лидер приедет в Россию с 230 сопровождающими на бронированном поезде

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Встреча президента РФ Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына состоится в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский в четверг, 25 апреля.

Известно, что глава КНДР проведет ночь с 23 на 24 апреля в северокорейском городе Раджин на побережье Японского моря. После этого Ын отправится в сторону России.

Делегация северокорейского лидера будет состоять из 230 человек. Ын вместе с сопровождающими приедет в Россию на бронированном поезде, который в свое время использовал для путешествий по России Ким Чен Ир.

К слову, после встречи Владимир Путин улетит в Китай, а Ким Чен Ын останется во Владивостоке еще на день, где для него будет предусмотрена «культурная программа», сообщает "Коммерсантъ".

Ранее сайт kp.ru сообщил, что в Кремле заявили, что встреча Путина и Ына состоится до конца апреля. Подготовка визита северокорейского лидера в Россию вступила в финальную стадию.

ИСТОЧНИК KP.RU