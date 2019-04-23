2019-04-23T09:09:26+03:00
Происшествия

В доме в центре Москвы взорвался самокат: эвакуированы 30 человек

В одной из квартир многоэтажного здания начался пожар [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Взрывной волной выбило стекла на балконеВзрывной волной выбило стекла на балконеФото: скриншот с видео
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В одной из квартир в центре Москвы взорвался аккумулятор электрического самоката. В результате инцидента в помещении возник пожар, а из здания пришлось эвакуировать около 30 человек.

Хлопок прогремел утром во вторник, 23 апреля, по адресу: Хамовнический вал, д.24. Взрывной волной на балконе 3 этажа выбило стекла, которые повредили припаркованные у подъезда автомобили.

Во время пожара из дома в центре Москвы эвакуировали 30 человек.

Согласно данным источника сайта kp.ru, в пострадавшей квартире проживает благополучная семья с детьми. Во время происшествия все были дома. О пострадавших не сообщается.

К настоящему моменту пожар на площади в 5 кв.м. уже удалось ликвидировать. На месте ЧП продолжают работать оперативные службы. По информации Рен-ТВ после взрыва на стене дома появилась трещина. Теперь специалисты устанавливают взаимосвязь между двумя этими событиями.

Сайт kp.ru писал о том, что чуть более недели назад крупный пожар возник на Коптевском рынке Москвы. Площадь возгорания торговых павильонов составила около 100 кв. метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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