2019-04-23T09:57:42+03:00
Общество

Роспотребнадзор проверил качество самых популярных марок творога

Один из трех образцов не соответствовал гигиеническим нормативам и обязательным требованиям
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Роспотребнадзор проверил три наиболее популярные марки творогаРоспотребнадзор проверил три наиболее популярные марки творогаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Эксперты Роспотребнадзора провели исследование качества трех самых популярных марок творога: "Вкуснотеево", "Домик в деревне" и "Простоквашино". Результаты показали, что лишь два образца продукции отвечают требованиям технических регламентов Таможенного союза.

Специалисты обнаружили повышенное содержание дрожжей в твороге "Вкуснотеево", что является нарушением гигиенических нормативов и обязательных требований по микробиологическим показателям.

При этом в ведомстве уточнили, что виноваты в этом могут быть не только производители, но и сами продавцы. Содержание дрожжей могло увеличиться из-за нарушений условий хранения продукта, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал о том, что весной прошлого года свое исследование качества творога провело Роскачество совместно с Россельхознадзором и Роспотребнадзором. Были исследованы 73 торговые марки продукта 9-процентной жирности, из них лишь 27 соответствовали обязательным нормам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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