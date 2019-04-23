Киевский суд обвинил Порошенко в давлении и попытке захвата власти

СЕГОДНЯ 13:04 2019-04-23T13:04:40+03:00

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Члены коллегии Окружного административного суда Киева, отвечавшие за признание незаконной процедуры по национализации Приватбанка, обвинили президента Украины Петра Порошенко в оказании давления и попытке захвата судебной власти. "Под удар" попали также глава министерства юстиции и председатель Нацбанка Украины

"Руководство государства <...> сделало заявления, которые являются прямой угрозой судебной системе Украины, посягательством на ее независимость и беспристрастность", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте суда.

В заявлении уточняется, что коллегия уже обратилась в Генпрокуратуру, а также в Государственное бюро расследований и к председателю Высшего совета правосудия с просьбой начать досудебное расследование. При таком раскладе Порошенко может грозить до десяти лет лишения свободы.

Напомним, что крупнейший на Украине коммерческий банк Игоря Коломойского был национализирован в 2016 году с целью обеспечения стабильности в финансовой системе. Однако некоторое время назад киевский суд признал данную процедуру неправомерным вмешательством государства в право акционеров банка и обвинил властей в нарушении Конституции, передает сайт kp.ru.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/683398" frameborder="0"></iframe> Коломойский — о Порошенко: Он аморальный тип.

ИСТОЧНИК KP.RU